La mousson frappe Delhi et Mumbai le même jour après plus de six décennies

De fortes pluies ont frappé Delhi et Mumbai pendant la nuit alors que la mousson atteignait les deux villes ensemble lors d’un événement rare.

Alors qu’il a frappé la capitale nationale deux jours plus tôt que prévu, son entrée à Mumbai a deux semaines de retard, a déclaré le Département météorologique indien (IMD).

La dernière fois que Monsoon a couvert Mumbai et Delhi à peu près au même moment, c’était le 21 juin 1961.

« La mousson du sud-ouest est active maintenant. Elle a couvert l’ensemble du Maharashtra, y compris Mumbai. La mousson est également arrivée dans le Madhya Pradesh, l’Uttar Pradesh, Delhi et certaines parties de l’Haryana, du Gujarat, du Rajasthan, du Punjab et du Jammu. Elle progressera dans les 2 prochaines jours et couvrira également d’autres parties », a déclaré le Dr Mrityunjay Mohapatra, directeur général de l’IMD.

Alors même que la pluie apportait un répit à la chaleur torride à Delhi et dans les zones voisines, des engorgements d’eau ont été signalés dans diverses zones de Gurugram.

Mumbai et sa banlieue ont reçu de fortes pluies au cours des dernières 24 heures, entraînant des engorgements et des bouchons de circulation à divers endroits. La ville devrait recevoir plus d’averses pendant la journée, a indiqué l’IMD.

Parmi les zones les plus touchées par la pluie d’hier soir figurent Andheri, Malad et Dahisar. Des visuels partagés sur les réseaux sociaux montraient des gens poussant des voitures dans les rues inondées.

Le bureau météorologique a émis une alerte orange pour Raigad et Ratnagiri alors que de fortes pluies ont frappé certaines parties du Maharashtra. Il a émis une «alerte jaune» pour Palghar, Mumbai, Thane et Sindhudurg.