La mouche lanterne tachetée a envahi l’Illinois, écrasez-la

Le ministère de l’Agriculture (DOA) a confirmé qu’une observation locale de la mouche lanterne tachetée invasive a été signalée le 16 septembre, marquant ainsi un autre État vers lequel elle a migré depuis que l’insecte coloré a été observé pour la première fois aux États-Unis il y a près de dix ans. Le ministère de l’Agriculture n’a pas révélé l’emplacement de la mouche-lanterne, mais a déclaré que lorsque ses employés ont visité la zone, ils ont trouvé une « zone modérément peuplée de mouches-lanternes tachetées ».

Préparez-vous pour un autre été de mouches lanternes envahissantes | Terre extrême

Le DOA a collecté un spécimen de la punaise deux jours après le rapport pour confirmer qu’il s’agissait bien de Lycorma deliculata, également connue sous le nom de mouche-lanterne tachetée. et a reçu le résultat positif mardi. Dans un communiqué de pressele DOA a décrit la mouche lanterne comme un « ravageur nuisible », mais a déclaré qu’elle « ne présente aucun problème pour la santé humaine ou animale ».

« S’il y a un côté positif associé à la mouche lanterne tachetée dans l’Illinois, c’est que nous n’avons aucune raison de croire que sa présence entraînera la mort généralisée des plantes ou des arbres », a déclaré Scott Schirmer, de la pépinière et du bureau de terrain du Nord du ministère de l’Agriculture de l’Illinois. Chef de section dans le communiqué de presse. « Il s’agira probablement d’un ravageur nuisible qui interférera avec notre capacité à profiter des espaces extérieurs et pourrait avoir un impact sur l’industrie agrotouristique, notamment les vergers, les champs de citrouilles et les vignobles », a-t-il ajouté.

L’insecte envahissant est originaire de Chine et a été détecté pour la première fois aux États-Unis en Pennsylvanie en septembre 2014 et a depuis été population croissante sur toute la côte Est. La mouche lanterne tachetée a maintenant été identifié dans 13 autre États, y compris le Connecticut, le Delaware, l’Indiana, le Maryland, le Massachusetts, le Michigan, le New Jersey, New York, la Caroline du Nord et l’OhioRhode Island, Virginie et Virginie occidentale.

De nombreuses inquiétudes ont été suscitées quant à l’impact de la mouche lanterne sur l’agriculture locale, comme à New York, où les experts ont averti que le ravageur se nourrit de 70 espèces de plantes, dont les raisins utilisés pour l’industrie vinicole de l’État. Il a été conseillé aux résidents de New York et d’ailleurs de tuer la mouche lanterne par tous les moyens possibles, et bien que certaines régions du pays aient vu cette année une population de mouches lanternes supérieure à la moyenne, a déclaré Brian Eshenaur, entomologiste à l’Université Cornell. Le New York Times qu’il est typique que cet insecte se déplace vers un nouvel emplacement.

« Les deux premières années, les populations s’accumulent », a déclaré Eshenaur au média, « puis vers la troisième année, elles se stabilisent, et puis il y a souvent une baisse de la population dans les années suivantes. »

Même si le DOA de l’Illinois ne croit pas que les lanternes tachetées posent des problèmes majeursses communautés de recherche et de réglementation continuent d’observer la lanterne pour « mieux comprendre son mouvement et son comportement », a déclaré le Dr Michael Woods, directeur de division des ressources naturelles dans le communiqué de presse.

Jerry Costello II, directeur du ministère de l’Agriculture de l’Illinois, a déclaré dans le communiqué que la mouche lanterne tachetée se déplaçait vers l’Illinois depuis sa première observation en Pennsylvanie et qu’elle avait « une équipe multi-agences travaillant pour se préparer à ce scénario ». Il a ajouté que les efforts comprennent « la préparation, l’information et l’éducation de l’industrie et du public, ainsi que la surveillance de la détection précoce ».

Le ministère de l’Agriculture de l’Illinois encourage toute personne voyant la mouche-lanterne tachetée à envoyer un e-mail avec une photo de l’insecte à [email protected].