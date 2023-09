La Moto Tab G84 apparaît dans les images divulguées

Motorola a lancé le smartphone Moto G84 et travaillerait sur une tablette du même nom. L’appareil Moto Tab G84 est apparu dans des rendus divulgués, et bien qu’aucune spécification n’accompagne les images, nous pouvons en distinguer certaines fonctionnalités.

La nouvelle tablette aura un appareil photo de 8 MP et prendra en charge un stylet et un clavier magnétique. Il existe également des haut-parleurs 2×2 JBL prenant en charge Dolby Audio.

Les broches pogo en bas sont destinées à un clavier et un couvercle magnétiques. Dans le même temps, le stylet sera fixé magnétiquement à l’arrière, où une petite découpe indique la position. On peut également voir une caméra selfie, un port USB-C sur le côté gauche et un plateau pour cartes sur la droite, mais pas de prise audio.













Motorola Moto Tab G84

La Tab G84 viendra succéder à la Moto Tab G70. Motorola a également la Tab G62 dans son portefeuille, mais on ne sait pas si elle fera l’objet d’une mise à jour dans la génération Gx4.

