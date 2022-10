La motion du Bloc pour rompre les liens avec la monarchie “raciste” échoue

OTTAWA –

Une motion du Bloc québécois appelant le Canada à rompre ses liens avec la monarchie a échoué mercredi, après que le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, a forcé les députés à voter pour savoir si le gouvernement fédéral ne devrait plus être lié à ce qu’il a qualifié de “incroyablement raciste” et “archaïque”. ” établissement.

Bien que la proposition ait été largement opposée – voyant la motion rejetée 266-44 -, elle a reçu le soutien de plusieurs députés non bloquistes.

Plusieurs députés néo-démocrates, dont Jenny Kwan, Lori Idlout et Leah Gazan ont voté en faveur de la motion, ainsi que le député vert Mike Morrice, le député libéral Joel Lightbound et le député indépendant Alain Rayes.

L’abolition de la monarchie au Canada nécessiterait un accord de la Chambre des communes, du Sénat et des 10 provinces, dans un « amendement du consentement unanime » à la Constitution.

Blanchet a été fortement repoussée par les députés sur la Colline du Parlement cette semaine après avoir avancé la proposition, dont certains ont accusé le chef du Bloc de se démener pour la pertinence et les gros titres en utilisant l’une de ses rares journées d’opposition à la Chambre des communes cette année pour évoquer un sujet nulle part. presque prioritaire pour les Canadiens.

Ils ont ajouté que les Canadiens sont beaucoup plus préoccupés par d’autres problèmes, notamment l’économie, le climat et les soins de santé.

Mais Blanchet a fait valoir que les députés devraient pouvoir «parler de plus d’une chose à la fois» et que vouloir rompre les liens avec la monarchie ne dissuade pas d’autres problèmes.

Blanchet a également haussé les sourcils lors de son discours lorsqu’il a déclaré que les députés du Bloc n’étaient pas sincères dans leurs serments à la reine; leurs serments sont au peuple du Québec, a-t-il dit.

Ses commentaires ont continué de résonner sur la Colline avant le vote de mercredi, certains responsables, dont la députée libérale Judy Sgro, affirmant que Blanchet ne devrait pas pouvoir siéger à la Chambre alors qu’il “n’était pas fidèle à l’engagement qu’il avait pris”. tandis que le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que les Québécois dans l’ensemble sont plus préoccupés par l’inflation et le coût de l’épicerie qu’ils ne rouvrent la Constitution, et il est sûr que beaucoup de gens prêtent serment à la Couronne de devenir citoyens juste pour la retirer plus tard, donc ça ne vaut pas la peine de passer du temps débattre de la sincérité du serment de Blanchet.

Blanchet a ensuite doublé sa déclaration, déclarant aux journalistes après le vote de mercredi que son serment à la reine était creux.

“Un serment qui est prêté parce que vous n’avez pas le choix, ça n’a pas beaucoup de sens”, a-t-il dit.

“Je suis personnellement certain que de nombreux députés d’autres partis ressentent exactement la même chose, mais ce n’est pas un sujet discuté ouvertement par d’autres partis, alors que pour nous, c’est une évidence”, a-t-il ajouté.