La motion de « cupidité » du NPD obtient le soutien de tous les partis

Une motion du NPD appelant le gouvernement fédéral à prendre des mesures pour lutter contre la « cupidité » et faire toute la lumière sur la hausse du coût des produits d’épicerie, a été reçue soutien unanime des députés En Lundi.

La motion a appelé les géants de l’épicerie pour avoir réalisé “des bénéfices massifs au cours de la dernière année”, alors que le coût de l’épicerie ne cesse d’augmenter. Il appelle également le gouvernement à “reconnaître que la cupidité des entreprises est un moteur important de l’inflation et à prendre des mesures supplémentaires pour soutenir les familles pendant cette crise du coût de la vie”.

Bien qu’elle ne soit pas contraignante, c’est-à-dire que le gouvernement fédéral n’est pas obligé d’agir, mais devra prendre note de la demande unanime de la Chambre des communes, la motion demande aux libéraux de :

Forcer les PDG et les grandes entreprises à “payer ce qu’ils doivent” en supprimant les échappatoires fiscales ;

Lancer une “stratégie alimentaire abordable et équitable” pour lutter contre “la cupidité des entreprises” ;

Demander au bureau de la concurrence d’enquêter sur les bénéfices des chaînes d’épiceries ; et

Soutenez une étude d’un comité de la Chambre appelant les PDG des épiceries à témoigner sur “les prix élevés des denrées alimentaires et le rôle de la” cupidité “”.

Le vote fait suite à la promesse de Loblaw de geler les prix de 1 500 produits de marque No Name jusqu’au 31 janvier 2023, citant l’augmentation du coût de l’épicerie des Canadiens qui, selon le président et président de Loblaw, Galen G. Weston, était en grande partie hors de prix du géant de l’épicerie. contrôler.

Lundi, les néo-démocrates, dont le chef du NPD Jagmeet Singh, se sont attribué le mérite de la décision de Loblaw, suggérant que le moment de l’annonce n’était pas une coïncidence compte tenu du vote parlementaire d’aujourd’hui.

“En raison de la pression du public et de notre pression pour forcer les épiceries à commencer à répondre aux besoins des gens, nous avons vu un signe positif, Loblaws a maintenant annoncé qu’il allait geler les prix de sa gamme de produits. Maintenant, bien que ce soit une étape positive, nous craignons qu’ils ne gèlent les prix plus élevés, les prix gonflés, et qu’ils auraient pu agir beaucoup plus tôt”, a déclaré Singh aux journalistes lundi.



Plus à venir…