La motarde professionnelle Chrissy Rouse, 26 ans, décède à l’hôpital après un accident d’horreur lors de la course du championnat britannique de Superbike

La championne BRITANNIQUE Chrissy Rouse est décédée tragiquement cet après-midi à la suite d’un accident d’horreur lors d’une course de Superbike britannique.

Le coureur de 26 ans, originaire de Newcastle, a subi une grave blessure à la tête après s’être écrasé et avoir été heurté par un coureur venant en sens inverse lors d’un événement dimanche.

Chrissy Rouse, 26 ans, est décédée à l’hôpital après un accident d’horreur lors de la course du championnat britannique de Superbike Crédit : Twitter

L’accident s’est produit sur le circuit de Donnington Park dans le Leicestershire 1 crédit

Le pilote champion national s’est écrasé lors de son premier tour lors de la troisième course à Donnington Speedway dans le Leicestershire, où il a été placé dans un coma médicalement provoqué au centre médical de la piste.

Il a ensuite été transporté d’urgence à l’hôpital universitaire du Queens Medical Center, à Nottingham, pour un traitement supplémentaire.

Chrissy a subi une intervention neurochirurgicale d’urgence, mais a tragiquement succombé à ses blessures.

Un communiqué du championnat britannique de Superbike a déclaré: “C’est avec grand regret que nous devons annoncer que Chrissy Rouse, 26 ans, de Newcastle upon Tyne, a succombé à ses blessures et est décédée paisiblement, entourée de sa famille à l’hôpital plus tôt cette après midi.”

La famille de Rouse a remercié ses fans et la communauté britannique du Superbike pour leur soutien, et demande la confidentialité en ce moment alors qu’ils tentent de faire face à leur perte dévastatrice.

La commission de contrôle des courses de motos s’est engagée à enquêter sur la manière dont l’incident s’est produit.

Les hommages ont afflué dans l’industrie de la course pour le champion britannique après son décès.

Son compatriote Jack Kennedy, qui est parti aux côtés de Chrissy au départ de sa dernière course, a déclaré sur Twitter qu’il était “absolument dévasté” par la défaite.

“Vous étiez un gentleman absolu hors piste et un féroce concurrent sur piste”, a-t-il ajouté.

Le commentateur de course Tom Gaymor a tweeté : “Une nouvelle vraiment déchirante.

“Chrissy Rouse, tu étais le plus merveilleux des jeunes hommes, tu as touché tous ceux qui ont croisé ton chemin avec ta gentillesse et ton humilité.”

Le coroner, la police et le Motorcycle Circuit Racing Control Board travaillent ensemble afin d’enquêter sur toutes les circonstances de l’accident qui a conduit à son décès.