«Il y a beaucoup de fausses nouvelles à propos de Caligula», a déclaré Barry Stuart Strauss, professeur d’histoire et de classiques à l’Université Cornell. «Je ne veux pas faire de lui un gars sympa ou quelque chose comme ça», a-t-il dit, parce que Caligula a exécuté un certain nombre de sénateurs, avait la langue acérée et s’est fait de nombreux ennemis. Et quand Caligula a été assassiné en 41 après JC, «il n’a pas été difficile de trouver des gens qui voulaient l’assassiner», a ajouté le professeur Strauss. «Mais nous ne pouvons pas faire confiance aux mythes.»

