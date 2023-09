La mosaïque de la Nouvelle Lune de la NASA vous permet de pénétrer profondément dans le centre de Shackleton

Nous voyons la lune sous un nouveau jour. Un frais Vue mosaïque de la NASA de la région du pôle sud lunaire met en évidence un cratère pittoresque et nous donne un aperçu d’une zone privilégiée pour la future exploration humaine.

La mosaïque combine des images renvoyées par deux vaisseaux spatiaux différents en orbite autour de la Lune. La Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) se trouve à bord d’un orbiteur de la NASA. ShadowCam, un instrument de la NASA, est installé sur l’orbiteur Danuri de l’Institut coréen de recherche aérospatiale. Danuri est plus officiellement connu sous le nom de Korea Pathfinder Lunar Orbiter.

Explorez la mosaïque complète de la NASA montrant les profondeurs du cratère Shackleton sur la lune. Cliquez pour agrandir. Les équipes LROC (Lunar Reconnaissance Orbiter) et ShadowCam avec des images fournies par NASA/KARI/ASU

LROC renvoie des vues magnifiques de la surface de la lune tandis que ShadowCam se spécialise dans les régions sombres difficiles à voir. « ShadowCam est 200 fois plus sensible à la lumière que le LROC et peut fonctionner avec succès dans ces conditions de luminosité extrêmement faible, révélant des caractéristiques et des détails du terrain qui ne sont pas visibles par le LROC », a déclaré mardi la NASA dans un communiqué.

Le cratère Shackleton, du nom de l’explorateur de l’Antarctique Ernest Shackleton, est ombragé en permanence à l’intérieur. La plupart des images de cette zone de la lune montrent un vide sombre, mais ShadowCam peut voir l’intérieur du cratère. Cependant, la superpuissance de ShadowCam signifie qu’elle ne peut pas capturer des images nettes de la surface la plus éclairée. C’est là que le LROC entre en jeu. La NASA a déclaré que la vue combinée montre la région avec « des détails sans précédent ».

Le programme Artemis est en cours. Il vise ce qui sera l’un des moments les plus importants de l’exploration spatiale humaine : le premier atterrissage d’astronautes sur la surface lunaire depuis l’ère Apollo des années 60 et 70. La NASA cible la région polaire sud et a identifié 13 sites d’atterrissage candidatsdont plusieurs sont situés près de Shackleton.

L’extrémité sud de la Lune est intéressante car elle pourrait abriter des dépôts de glace d’eau. L’eau est difficile à transporter à travers l’espace en grande quantité. Récupérer de l’eau sur place sur la Lune permettrait une présence humaine constante sur place et fournirait des ressources pour fabriquer du carburant pour fusée afin d’alimenter les expéditions plus profondément dans le système solaire.

La NASA a déjà effectué une mission d’essai Artemis I sans équipage autour de la Lune. Artemis II enverra des astronautes en voyage autour de notre voisine lunaire. Artemis III, actuellement prévu pour 2025, aura pour objectif de poser des bottes sur la Lune. Ces futurs explorateurs d’Artemis pourraient regarder cette image et voir où ils laisseront leurs empreintes un jour.