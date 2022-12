La morue se déchaîne dans les tournées de l’Okanagan

Cod Gone Wild fait le tour, dans la tradition terre-neuvienne.

Le groupe présente un petit nombre de spectacles de Noël autour de l’Okanagan en tant que trio composé des membres Andrew Mercer (chant, guitare), Susan Aylard (violon) et Sean Bray (guitare électrique) dans une performance intime, rapprochée et personnelle.

Le trio effectuera une visite de retour dans les villes et villages de notre propre arrière-cour, poursuivant la tradition des tournées de quartier, à un moment où les gens ont désespérément besoin de cette connexion communautaire.

« J’ai grandi dans une petite rue de quartier appelée Newfound Lane, dans la ville de Bay Roberts, à Terre-Neuve. Dans cette rue vivait un groupe de voisins soudés, qui se réunissaient régulièrement pour célébrer les anniversaires et les anniversaires », a déclaré Mercer. “Il y a des années, une tradition a été lancée à Noël pour faire le tour du quartier et visiter chaque maison, en prenant le temps de prendre un verre, de manger et de filer quelques fils (raconter des histoires) à chaque arrêt en cours de route.”

La tradition des rondes de quartier se poursuit aujourd’hui chez nous alors que Cod Gone Wild a lancé sa tournée à Sorrento le 10 décembre, se rend à Kelowna mercredi à l’Okanagan Mission Hall, joue à l’église Trinity United de Vernon jeudi et se termine à Osoyoos le 22 décembre. et Kamloops le 23 décembre.

“J’espère que dans l’esprit de la saison, malgré ce monde tumultueux dans lequel nous vivons, les gens pourront se rassembler”, a déclaré Mercer. «Rendez visite à vos voisins, informez-vous sur un ami à qui vous n’avez pas parlé depuis un moment et, surtout, prenez du temps pour votre famille.

Les billets pour tous les spectacles coûtent 30 $, disponibles sur codgonewild.com/shows. L’heure du spectacle est à 19h30

