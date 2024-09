La mortalité des chauves-souris aux États-Unis est liée à une augmentation de la mortalité infantile due à l’utilisation accrue de pesticides – One Green Planet

La recherche, détaillée dans la revue Science, fait remonter le début de la crise à 2006, lorsqu’un champignon connu sous le nom de Pseudogymnoascus destructans Ce champignon, originaire d’Europe, se manifeste par un duvet blanc sur le nez des chauves-souris pendant l’hibernation et peut anéantir des colonies entières en quelques années.

Eyal Frankprofesseur adjoint à l’Université de Chicago, a mené l’étude après avoir reconnu le potentiel de ce phénomène comme une expérience naturelle pour évaluer la valeur écologique des chauves-souris. Les chauves-souris sont connues pour leur consommation importante d’insectes, mangeant souvent 40 % de leur poids corporel en nuisibles chaque nuit. L’absence de ces agents de lutte antiparasitaire naturels a conduit à une forte augmentation de l’utilisation de pesticides par les agriculteurs, enregistrée en moyenne à 31,1 %.

L’augmentation des pesticides chimiques est corrélée à une hausse inquiétante des taux de mortalité infantile. Les comtés touchés par la mortalité des chauves-souris ont connu une augmentation moyenne des décès infantiles de 7,9 %, ce qui se traduit par environ 1 334 décès supplémentaires de nourrissons.

L’analyse approfondie de Frank a permis d’écarter d’autres facteurs pouvant contribuer à l’augmentation de la mortalité, comme le chômage, la crise des opioïdes, les conditions climatiques, les facteurs maternels ou l’utilisation de cultures génétiquement modifiées. Ses conclusions soulignent la réponse directe des agriculteurs à la diminution des populations de chauves-souris par l’application accrue de pesticides, qui a eu un impact involontaire sur la santé humaine.

L’étude met non seulement en évidence le lien de cause à effet direct entre les changements environnementaux et les effets sur la santé humaine, mais reflète également une tendance plus large selon laquelle le déclin des populations d’animaux sauvages a des effets inattendus et de grande portée sur les communautés humaines. Cette recherche s’ajoute à un nombre croissant de preuves qui soulignent la nécessité cruciale d’une compréhension et d’une gestion globales des toxines environnementales.

Alors que les conséquences de l’exposition aux pesticides continuent de susciter des inquiétudes, cette étude nous rappelle de manière cruciale l’interdépendance entre notre gestion de l’environnement et la santé publique. Les résultats plaident en faveur de pratiques plus durables et de la conservation de la faune sauvage, qui font partie intégrante de notre propre bien-être.

