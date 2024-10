La mortalité à l’hôpital est plus élevée lorsque les patientes atteintes d’un PAC ont des chirurgiens masculins

LISBONNE, Portugal—Les femmes subissant un PAC semblent avoir un taux de mortalité à l’hôpital plus élevé si elles sont traitées par un chirurgien de sexe masculin plutôt que par une femme, selon une analyse monocentrique réalisée au Royaume-Uni. On ne peut cependant pas en dire autant des patients de sexe masculin traités par des chirurgiennes féminines ou des patients traités par des chirurgiens du même sexe.

Bien que les données actuelles génèrent des hypothèses, elles montrent des tendances cohérentes avec des analyses plus larges portant sur toutes les interventions chirurgicales du États-Unis et Canadaet ils sont en ligne avec des études similaires sur un IM aigu.

« Ce sont des résultats vraiment intéressants qui semblent suivre un modèle, même dans des études beaucoup plus vastes, et quelque chose que nous devons déterminer ce qui pourrait en être responsable », a déclaré Indu Deglurkar, MBBS (Hôpital universitaire du Pays de Galles, Cardiff), qui a présenté les données ici vendredi lors de la réunion 2024 de l’Association européenne pour la chirurgie cardio-thoracique lors d’une session sur les questions non résolues dans le PAC.

« S’il y a quelque chose de corrigible que nous pouvons faire pour améliorer les résultats des femmes, alors nous devrions le faire », a-t-elle déclaré au TCTMD. « Mais cela ne peut venir qu’avec une analyse détaillée. »

Chirurgiens masculins, patientes féminines

Pour l’analyse, Deglurkar a examiné les 3 317 chirurgies de PAC isolées (âge moyen des patients 67 ans ; logistique moyenne EuroSCORE 6,41) réalisées dans son établissement entre avril 2010 et mars 2023. Les cas ont été regroupés par sexe autodéclaré :

Patient de sexe masculin et chirurgien (n = 2 181)

Patient de sexe masculin et chirurgienne (n = 567)

Patiente et chirurgien (n = 460)

Patiente et chirurgienne (n = 109)

Au total, 28 patients sont décédés à l’hôpital. Une fois stratifiés par groupes, neuf femmes (2,0 %) traitées par un chirurgien de sexe masculin sont décédées, contre 0,7 % des hommes ayant eu un chirurgien de sexe masculin, 0,3 % des hommes ayant eu une chirurgienne de sexe masculin et 0,9 % des femmes ayant eu une chirurgienne de sexe féminin (P. = 0,043 pour l’interaction). Cependant, cette tendance n’a pas été observée lorsque les procédures ont été décomposées en cas électifs, urgents et d’urgence. Il n’y avait pas non plus d’interaction significative selon la concordance globale entre les sexes ou selon le sexe du chirurgien.

Deglurkar et ses collègues n’ont trouvé aucune différence dans les résultats secondaires, notamment les complications postopératoires, la réopération pour saignement, l’infection profonde d’une plaie sternale, l’accident vasculaire cérébral et l’insuffisance rénale par groupe, concordance de genre ou sexe du chirurgien.

L’étude est soumise à plusieurs limites, notamment le faible nombre de critères de jugement principaux et la participation d’une seule femme chirurgienne, ainsi que le manque d’informations sur les effets potentiels des autres membres de l’équipe de soins, a reconnu Deglurkar.

« Quelques phénomènes sous-estimés »

« On a beaucoup parlé des aspects socioculturels des patients et des chirurgiens, du sexisme structurel, des préjugés inconscients et des styles de communication potentiels basés sur la concordance ou la non-concordance entre les sexes du chirurgien et du patient, qui pourraient potentiellement affecter la prise de décision des médecins référents pour des cas électifs », a-t-elle déclaré. dit. « Mais si nos résultats étaient réellement causals, ils suggèrent qu’une diversité croissante entre les sexes au sein du personnel des chirurgiens pourrait potentiellement améliorer la qualité des soins dispensés aux chirurgiens et les résultats pour les patients. »

Deglurkar a déclaré qu’elle poursuivrait une étude plus vaste englobant l’ensemble du Royaume-Uni pour examiner les effets de la concordance entre les sexes patient-chirurgien sur les résultats du PAC. «Je pense que là [are] certains phénomènes sous-estimés », a-t-elle déclaré.

« Les patients ne peuvent pas toujours choisir leur chirurgien. Mais lorsque vous disposez de données manquantes et de publications comme celles-ci, les patientes qui subissent une intervention chirurgicale s’inquiètent », a souligné Deglurkar. « Ce qui est certainement la vérité dans toutes ces discussions, c’est qu’il existe une pénurie flagrante de femmes chirurgiennes dans le monde. »

Il existe une pénurie flagrante de femmes chirurgiennes dans le monde. Indu Deglurkar

La coprésidente de la séance, Jennifer Lawton, MD (École de médecine Johns Hopkins, Baltimore, MD), a estimé que 5 à 7 % des chirurgiens cardiothoraciques américains sont des femmes, tandis que Deglurkar a déclaré que ce chiffre se situe autour de 9 à 10 % au Royaume-Uni.

Remettant en question le mécanisme en jeu, Stephen Fremes, MD (Université de Toronto, Canada), qui a également été coprésident de la séance, a demandé si le sexe était le seul facteur déterminant ou si l’âge et la concordance raciale/ethnique pouvaient également y contribuer.

Deglurkar a déclaré que cela reste une question qui nécessite une « réflexion approfondie », mais a noté que « s’il s’agissait d’un problème de discordance, alors lorsque des chirurgiennes opèrent des patients de sexe masculin, il devrait y avoir une certaine discordance. Cela ne semble pas apparaître.

Il convient également de réfléchir davantage à la raison pour laquelle les patientes subissant un PAC ont systématiquement une mortalité à court terme plus élevée que les patients de sexe masculin. « Nous savons que les femmes sont moins susceptibles de recevoir des greffes artérielles que les hommes, du moins aux États-Unis, et qu’elles sont également moins susceptibles de bénéficier d’une revascularisation complète », a-t-elle déclaré. « Mais ceux-ci affectent les résultats à long terme. Peut-être qu’il nous manque quelque chose à court terme.»

Deglurkar a notamment mis en garde contre les déclarations telles que : « les femmes chirurgiennes sont bien meilleures que les hommes chirurgiens, ou tout autre jugement absurde ».

« Je pense que beaucoup de choses sont nécessaires avant de pouvoir faire des interprétations entièrement liées au sexe du chirurgien ou du patient », a-t-elle souligné.

Entre-temps, Lawton a fait une suggestion visant à réduire certains préjugés sexistes potentiels en chirurgie cardiaque. « Peut-être que lors d’une discussion au sein d’une équipe de cardiologie, vous pourriez parler d’un patient comme d’un patient de 55 ans et voir quel est le consensus sur le traitement, plutôt que de dire qu’il s’agit d’une femme. [or] mec », dit-elle.

Diana Reser, membre du public, MD, PhD (HerzKlinik Hirslanden, Zurich, Suisse), a convenu que l’impact de la concordance des sexes est « un sujet très brûlant ». Pourtant, « il est vraiment important de ne pas se battre les uns contre les autres, entre chirurgiens et médecins, hommes et femmes », a-t-elle mis en garde.