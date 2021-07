La mort subite de maman de deux enfants à 22 ans reste un mystère après avoir été retrouvée sur le sol de la salle de bain deux jours après Noël

LA mort tragique et soudaine d’une mère de deux enfants reste un mystère après qu’une enquête du coroner n’a pas réussi à prouver comment elle est décédée.

Le Dr Alison Armor a déclaré qu’elle « ne sait pas » ce qui a causé la mort subite de Silhesha Chantel Sunderland le 27 décembre.

Silhesha Chantel Sunderland a été retrouvée morte dans la salle de bain de son domicile le 27 décembre Crédit : MEN Media

Son autopsie n’a trouvé « aucune preuve » de traumatisme ou d’abus Crédit : facebook / silhesha sunderland

Silhesha avec son partenaire Marc Scott Crédit : MEN Media

La jeune femme de 22 ans a été retrouvée inconsciente dans la salle de bain de sa maison vers 11 heures le lendemain d’une beuverie avec son partenaire Marc Scott et un ami le lendemain de Noël 2020.

Marc, qui avait l’intention de proposer à Silhesha, « a continué d’essayer et d’essayer » la RCR sur son partenaire.

Le Dr Armor n’a trouvé « aucune preuve de traumatisme ou de blessure, rien d’important en interne » qui aurait pu causer la mort de la femme lors de son autopsie.

En lisant son rapport, le coroner James Newman a déclaré: « Il n’y avait … aucun dommage au cœur, aucun vomi dans ses voies respiratoires, la vessie était normale et bien qu’il y ait eu un peu de sang dans la cavité abdominale, mais le Dr Armor dit que en raison de son âge et de sa bonne santé générale, il s’agissait d’une si petite quantité qu’il n’y a aucune raison qu’elle ait pu causer sa mort.

« En fin de compte, le Dr Armor dit qu’elle ne sait pas ce qui a causé sa mort. »

Mais le médecin généraliste de la jeune femme pense qu’elle a peut-être souffert d’une maladie cardiaque non détectée.

Le médecin généraliste Penny Parr a affirmé que le local de Bamber Bridge s’était plaint de douleurs abdominales au cours des mois précédant sa mort, mais des tests sanguins et une échographie en mars n’ont révélé aucune anomalie.

Lors de l’enquête de vendredi, le Dr Parr a déclaré au coroner qu’elle pensait que Silhesha pouvait avoir souffert du syndrome de mort subite par arythmie (SADS).

Les personnes souffrant du TDAH vivent avec une maladie cardiaque non détectée qui conduit éventuellement à un arrêt cardiaque.

La maladie touche environ 500 personnes au Royaume-Uni par an.

Le Dr Parr a déclaré qu’un ECG pourrait prouver que Silhesha est décédée du syndrome.

« Je pense qu’il serait judicieux que les membres de la famille fassent un test ECG pour voir où le courant électrique traverse le cœur et la direction dans laquelle il passe autour du cœur », a-t-elle déclaré au tribunal de Preston Coroner.

« Il est possible que certains changements que vous pouvez voir dans un cœur vivant ne soient pas identifiables après la mort. »

Le coroner Newman a conclu que le jeune homme de 22 ans était décédé de causes naturelles.

Le médecin généraliste de la femme a déclaré qu’elle s’était plainte de douleurs abdominales au cours des mois précédant sa mort. Crédit : facebook / silhesha sunderland

Le jeune de 22 ans laisse dans le deuil les jumeaux Aliyah et Hugo Crédit : MEN Media

« L’autopsie n’a pu trouver aucune cause de décès et une cause non naturelle a été exclue, de sorte que la seule possibilité semble être une condition médicale non identifiée.

« Ce qui est arrivé à Silhesha était un événement soudain et catastrophique. »

Silhesha laisse derrière elle les jumeaux Aliyah et Hugo, sa mère Vicky et son partenaire Mark.