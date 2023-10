La mort subite de Jacky Oh, un ancien acteur de la série « Wild ‘N Out » de Nick Cannon, a été jugée accidentelle et aucune enquête criminelle n’est prévue.

Dans une déclaration à Fox News Digital, la police de Miami a confirmé : « Le médecin légiste a jugé le décès « accidentel en raison de complications liées à la chirurgie esthétique ».

Le communiqué poursuit : « Il n’y aura pas d’enquête criminelle ».

Hier, le bureau du médecin légiste du comté de Miami-Dade a confirmé à Fox News Digital que la cause du décès d’Oh était due à des « complications de chirurgie esthétique ».

LA CAUSE DU DÉCÈS DE LA STAR DE ‘WILD ‘N OUT’ JACKY OH DÉTERMINÉE APRÈS SON DÉCÈS SOUDAIN À 33 ANS

Oh, Jacklyn Smith, née, a subi une « procédure d’augmentation fessière » le 30 mai et « a subi la procédure sans aucune complication », selon le rapport.

Après l’opération, Oh a développé un mal de tête et, lors d’un rendez-vous post-chirurgical, on lui a conseillé de prendre de l’ibuprofène et d’arrêter un médicament anti-nausée qui lui avait été prescrit.

Le 31 mai, selon le rapport, elle a commencé à « avoir l’impression que sa tête lui brûlait » et sa tante a contacté les services d’urgence. Oh est devenue inconsciente avant son arrivée aux urgences et a ensuite été déclarée morte.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La star de MTV s’était vu prescrire de l’antibiotique ciprofloxacine, de l’oxycodone opioïde pour soulager la douleur et de l’ondansétron pour prévenir les nausées et les vomissements après l’opération. Le rapport indiquait également qu’elle « ne consommait ni tabac, ni alcool, ni drogues » et qu’elle avait déjà subi avec succès une opération du sein.

En juin, un porte-parole de BET Media Group a confirmé sa mort à Fox News Digital.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« Nous sommes profondément attristés par le décès de Jacklyn Smith, connu dans le monde entier sous le nom de Jacky Oh, un membre talentueux de la famille « Wild N’ Out » dont l’impact sera à jamais précieux et manqué. Jacky Oh était un ami aimant et un collègue bien-aimé du « Wild ‘N Out » sera diffusé sur cinq saisons », indique le communiqué.

Oh a partagé trois enfants avec son partenaire de longue date et célèbre YouTuber DC Young Fly, 31 ans, dont le vrai nom est John Whitfield.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Nous remercions tout le monde pour leurs bons vœux et demandons le respect de la vie privée pendant cette période difficile », a déclaré DC Young Fly dans une déclaration à Fox News Digital.

Stephanie Giang-Paunon de Fox News Digital a contribué à ce rapport.