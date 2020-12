Quelques jours après que sa fête de Thanksgiving ait été préparée, servie et mangée, Maribel Rodriguez a essayé de rassembler la volonté de déballer l’arbre, les lumières et les décorations des Noëls bruyants passés.

Au lieu de cela, elle s’est retrouvée à prier un chapelet sur les urnes en bois contenant les cendres de son mari, de sa mère et d’une tante, qui avaient tous partagé une maison avec elle dans une section rurale d’Edinburg, au Texas.

«Mon mari était celui qui dressait l’arbre et se déguisait en Père Noël chaque année», a déclaré Mme Rodriguez, sa voix résonnant dans la maison de style hacienda qui est plus vide maintenant. «Je ne peux pas me résoudre à le faire. Je finis par pleurer avant de toucher l’un des ornements.

Son mari, Domingo Davila, 65 ans, a été testé positif au coronavirus en septembre. En quelques jours, Mme Rodriguez a également attrapé le virus, avec sa mère, Maria Guadalupe Rodriguez, et sa tante, Mirthala Ramirez.