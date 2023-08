La mort présumée de Prigojine met en doute le sort du groupe Wagner

Commentez cette histoire Commentaire

La mort apparente du chef de Wagner, Evgueni Prigozhin, et de deux hauts lieutenants dans un accident de place mercredi a rapproché le groupe de mercenaires qui s’est battu pendant une décennie pour faire avancer les objectifs du Kremlin en Ukraine et au-delà – la principale question qui reste est de savoir quels restes de son Le président russe Vladimir Poutine prendra la relève de cet empire autrefois tentaculaire.

Le groupe, qui a envoyé du personnel pour soutenir des régimes autoritaires ou combattre des groupes rebelles en République centrafricaine, au Mali, en Syrie et en Libye., et le Soudan, est sous pression depuis que Prigozhin a lancé une courte mutinerie contre Moscou en juin. Le vaste réseau d’agents et de contrats du chef de guerre en Afrique a posé un dilemme diplomatique au Kremlin, qui tente de se détacher de lui sans rompre les promesses faites à ses alliés sur le continent.

Sans Prigojine et ses assistants Dmitri Outkine et Valery Chekalov, des milliers de combattants de Wagner sont désormais bloqués dans plusieurs pays, leur sort étant entre les mains de Poutine et des responsables militaires qui décideront s’il faut maintenir certaines parties du groupe ou le dissoudre complètement. . Prigozhin, Outkin et Chekalov figuraient tous sur la liste des passagers de l’avion d’affaires qui s’est écrasé mercredi près de Kuzhenkino, en Russie, deux mois après que les chasseurs Wagner ont abattu des avions russes et tué des soldats russes lors de la mutinerie avortée.

L’élite russe tire une leçon du crash d’avion : traverser Poutine et mourir

En tant qu’organisation, Wagner est « vraiment finie », a déclaré David Lewis, professeur de politique mondiale à l’Université d’Exeter en Angleterre, qui a étudié les réseaux commerciaux illicites du groupe en Afrique. Prigozhin était devenu un « gestionnaire hautement qualifié » de ce qui est devenu essentiellement une société multinationale, a-t-il déclaré, et serait « impossible à remplacer ».

Mais le mélange de mercenaires, d’affaires rentables, de contrebande et de campagnes de désinformation de Wagner, a déclaré Lewis, a été un modèle efficace pour la politique étrangère secrète de la Russie que le Kremlin cherchera à reproduire.

Les mercenaires de Wagner et leurs familles, quant à eux, sont très préoccupés par ce qui leur arrive actuellement. Ils se sont réunis jeudi en ligne et au bureau de paie de Goryachy Klyuch, la ville russe située à quatre heures et demie de la péninsule de Crimée occupée et qui a longtemps servi de base au groupe.

« Wagner a été décapité. Que devons-nous faire maintenant ? » a demandé la femme d’un combattant. «Je prie Dieu pour que l’entreprise trouve un nouveau dirigeant digne.»

D’autres ont inondé les groupes liés aux mercenaires de questions sur les salaires et avantages promis, ont dressé une liste de plus de 100 personnes faisant la queue pour voir les représentants de Wagner en personne et se sont demandé si elles devaient s’attendre à ce que leurs maris et leurs frères rentrent chez eux maintenant.

« Jusqu’à ce que les circonstances de l’incident soient clarifiées, nous vous demandons de ne pas céder aux provocations et d’être patients », a répondu un administrateur de Wagner. « Les employés et les départements de l’entreprise continuent leur travail. »

Après des heures de spéculation sur le sort de Prigojine, Poutine a semblé jeudi faire l’éloge de son ancien allié.

« C’était un homme talentueux » qui « a commis de graves erreurs dans sa vie », a déclaré Poutine lors d’une allocution télévisée.

Qu’est-il arrivé aux autres ennemis et rivaux de Poutine ?

L’avion d’affaires Embraer 600 s’est écrasé moins d’une demi-heure après avoir quitté Moscou mercredi après-midi. Les 10 passagers et membres d’équipage à bord ont été tués, ont indiqué les autorités. Peu d’autres détails ont été rendus publics.

Outkine, le tristement célèbre cerveau derrière les opérations de combat des mercenaires, a donné son nom à Wagner et était indissociable de la marque. Mais la perte du chef de la logistique Chekalov, un associé de longue date mais moins connu de Prigozhin, nuit probablement davantage au groupe.

Chekalov était en réalité le directeur commercial de Prigozhin, impliqué dans pratiquement tous les domaines de son empire, depuis la société de restauration Concord qui fournissait de la nourriture à l’armée et aux écoles russes avec des milliards de dollars de contrats d’État jusqu’aux sombres sociétés écrans créées en Afrique pour exploiter les richesses locales.

« Il dirigeait une partie importante des affaires de Prigozhin, y compris Wagner, les projets gaziers et pétroliers syriens, les contrats en Afrique », a déclaré Denis Korotkov, le journaliste russe chevronné qui fut le premier à signaler l’existence du groupe il y a des années. «Il était également responsable de la logistique et de l’approvisionnement en matériel pour Wagner.»

Dans un accord surprise après la mutinerie, Poutine a permis à Wagner de s’exiler impuni en Biélorussie, où il a fait d’une base militaire abandonnée dans le village de Tsel son nouveau domicile. Mais certains attendaient de nouvelles mesures contre Prigojine.

Le directeur de la CIA, William J. Burns, a suggéré le mois dernier que Poutine prendrait son temps. « Je pense que Poutine est quelqu’un qui pense généralement que la vengeance est un plat qui se mange froid », a déclaré Burns lors du Forum sur la sécurité d’Aspen. « Poutine est l’apôtre ultime de la vengeance. Je serais donc surpris si Prigozhin échappe à de nouvelles représailles pour cela. … Si j’étais Prigozhin, je ne virerais pas mon dégustateur.

Même si la cause de l’accident ne sera peut-être jamais connue, certains analystes ont suggéré que si le Kremlin avait joué un rôle, l’intervalle de deux mois entre la mutinerie et l’accident d’avion aurait pu être un calcul minutieux visant à créer une illusion de sécurité pour le franc-parler Wagner. patron et éviter de nouveaux troubles.

« Éliminer le PDG de l’entreprise que vous souhaitez absorber dès le premier jour est une décision stupide, car il pourrait y avoir une certaine loyauté résiduelle », a déclaré Alexander Gabuev, directeur du Carnegie Russia Eurasia Center. Le « départ immédiat de Prigojine et d’Outkine aurait pu provoquer bien plus de perturbations ».

Prigozhin est probablement mort et une explosion pourrait avoir détruit son avion, selon des responsables américains

Pour les combattants de Wagner, le chaos a commencé lorsque Prigojine a annulé la mutinerie. Coupés des lignes de front ukrainiennes par le ministère de la Défense, qui exigeait qu’ils rejoignent l’armée régulière s’ils voulaient continuer à combattre, les mercenaires sont devenus inutiles pour le Kremlin.

Le projet de surveillance biélorusse indépendant Hajun a estimé qu’entre 4 000 et 5 000 combattants de Wagner – probablement ceux les plus expérimentés – ont été transférés dans le pays, tandis que les nombreux condamnés recrutés par cette force, qui était au nombre de 50 000 pendant son séjour en Ukraine, ont été relâchés.

Des images satellite récentes montrent que le camp de Tsel est en diminution, des dizaines de tentes ayant été retirées avant l’accident d’avion, ce qui suggère que plusieurs centaines de combattants sont partis.

« Considérant que les informations faisant état de la mort de Prigozhin étaient une surprise (mais pas totalement inattendue), il faudra un certain temps avant que les processus internes de réorganisation de l’entreprise militaire privée ne démarrent », a déclaré Hajun sur Telegram.

Dans sa dernière vidéo connue, publiée lundi, Prigozhin a déclaré que Wagner avait repris ses efforts de recrutement pour étendre son travail en Afrique. Il a déclaré que cet effort « rend la Russie encore plus grande sur tous les continents et l’Afrique plus libre ».

Prigozhin semblait s’accrocher à cette partie de son activité, mais sa capacité à la financer sans le soutien de l’État restait incertaine. Des informations sont apparues dans les médias russes selon lesquelles le ministère de la Défense envisageait des moyens de remplacer Wagner par ses propres structures mandataires plus loyales sur le continent, et le récent voyage de Prigozhin en Afrique était une tentative de contrecarrer cet effort.

« Plusieurs mercenaires avec lesquels j’ai parlé ont déclaré que jusqu’à très récemment, ils avaient reçu des offres pour aller en Afrique, mais qu’ils n’avaient toujours pas reçu de salaire pour l’Ukraine, ni de travail à la base de Molkino en Russie, ni aucun avantage promis », a déclaré Lilia Yapparova, journaliste. avec le média russophone Meduza qui enquête sur Wagner depuis des années.

Wagner s’est solidifié en tant qu’unité combattante en Syrie en 2013 avant de rejoindre les forces mandataires pro-Kremlin lors de la première incursion de Moscou dans l’est de l’Ukraine en 2014. Leur participation en Ukraine a donné à Poutine deux avantages clés : le déni plausible de l’implication officielle de la Russie dans le conflit et la capacité de dissimuler le bilan humain.

Prigozhin et Wagner, longtemps en conflit avec le ministère russe de la Défense, ont été initialement tenus à l’écart de l’invasion lancée par Poutine en février 2022. Mais ils sont venus à la rescousse quelques semaines plus tard lorsqu’il est devenu clair que l’armée régulière avait gravement sous-estimé l’adversaire et les plans de une guerre rapide avait échoué.

Wagner est apparu comme une force combattante clé qui a remporté des victoires cruciales pour le Kremlin, notamment la capture de Bakhmut dans la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre. Prigozhin a recruté des dizaines de milliers de condamnés, visitant personnellement les colonies pénitentiaires pour les inviter à « payer leur dette envers la patrie » et à mourir en « héros » au lieu de pourrir en captivité.

Une fois qu’ils ont signé, ils ont servi de matière première à la tactique du « hachoir à viande » de Wagner : envoyer vague après vague d’anciens détenus pour submerger les forces ukrainiennes. Tous ceux qui fuyaient devaient être abattus par leurs commandants. Beaucoup ont été tués.

Dans ses remarques de jeudi, Poutine a salué le dévouement de Prigojine à la « cause commune », mais a déclaré qu’il avait « commis de graves erreurs dans sa vie », une référence à peine voilée à la rébellion. Cette « erreur » était à bien des égards imputable à Poutine lui-même : il avait permis à Prigojine de continuer à opérer en Ukraine tout en accusant publiquement le ministre de la Défense Sergueï Choïgou d’avoir bâclé l’invasion.

Malgré l’éventail de sociétés militaires privées dont dispose Moscou, a déclaré Yapparova, il est peu probable qu’une force de l’envergure de Wagner puisse émerger.

Après Wagner, dit-elle, Poutine « étoufferait de tels efforts dans l’œuf ».

Greg Miller a contribué à ce rapport.