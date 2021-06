La mort par intimidation de Gabriel Taye entraîne un changement dans les politiques scolaires

CINCINNATI – Une proposition de règlement de grande envergure dans une affaire d’intimidation tragique qui a conduit à la mort d’un garçon de 8 ans ici pourrait fournir un plan pour lutter contre l’intimidation dans les écoles à travers le pays.

Mais Ross Ellis, fondateur du groupe de défense à but non lucratif STOMP Out Bullying, affirme que tout plan ne peut fonctionner que si le district scolaire – dans ce cas Cincinnati Public Schools, CPS – est engagé. Historiquement, a-t-elle dit, les districts scolaires « balayent l’intimidation sous le tapis ».

Gabriel Taye, un élève de troisième année, a été victime d’intimidation à plusieurs reprises à l’école avant de se suicider en 2017. Le conseil municipal de l’éducation envisagera lundi un règlement qui paierait 3 millions de dollars à la famille et apporterait des changements pour lutter contre l’intimidation dans le district scolaire.

L’avocat de la famille, l’avocat des droits civiques Al Gerhardstein, a déclaré qu’en l’honneur de Gabriel, la famille utilise le règlement pour protéger les étudiants actuels et futurs du CPS. Un mémorial à Gabriel sera placé à l’école Carson, l’école primaire qu’il a fréquentée.

« Nous veillerons à ce que ces réformes prennent racine et mettent fin à l’intimidation dans tout le système CPS », a déclaré Gerhardstein.

Le 24 janvier 2017, un étudiant a poussé Gabriel contre le mur des toilettes des garçons, le coup faisant perdre connaissance à Gabriel pendant sept minutes. Dans une vidéo scolaire de l’agression, d’autres élèves peuvent être vus enjamber Gabriel. Un ancien directeur adjoint, Jeffrey McKenzie, a trouvé Gabriel mais n’a pas appelé le 911. Il s’est plaint de douleurs à l’estomac et a passé plusieurs heures au Cincinnati Children’s Hospital Medical Center.

Il est resté à la maison après l’école le lendemain, mais le 26 janvier, deux autres étudiants ont intimidé Gabriel dans les toilettes de Carson et lui ont volé sa bouteille d’eau. Plus tard dans la journée, il s’est suicidé dans sa chambre à l’appartement de sa mère.

« Quand un enfant est victime d’intimidation, inconscient sur le sol de la salle de bain pendant que les enfants le raillent et lui donnent des coups de pied, et que personne ne reçoit d’aide, cela veut dire quelque chose », a déclaré Ellis. « Chaque État a une législation sur l’intimidation. Mais si elle n’est pas appliquée (par les écoles), cela ne sert à rien. »

Le plan de Cincinnati identifierait l’intimidation en suivant les récidivistes, les victimes répétées et les lieux de répétition. Des efforts seront déployés pour intervenir auprès des élèves impliqués dans l’intimidation – et pour freiner l’intimidation avant qu’elle ne se produise. En outre, les infirmières scolaires seront habilitées à signaler les cas présumés d’intimidation.

Le règlement implique la formation et la supervision du personnel et comprend deux ans de surveillance continue de son plan de lutte contre l’intimidation.

Julie Pautsch, qui dirige un projet anti-harcèlement à la Loyola University Chicago School of Law qui cherche à prévenir le harcèlement dans les écoles du pays, a félicité les écoles de Cincinnati pour avoir accepté les deux années de surveillance et s’être engagées dans des changements.

Pautsch a déclaré que de nombreux districts scolaires à l’échelle nationale ne suivent pas l’intimidation. Investir dans la technologie et le personnel pour suivre les incidents est un pas clair dans la bonne direction, a déclaré Pautsch.

« Ce n’est pas que nous puissions totalement empêcher (l’intimidation) », a-t-elle déclaré. « Mais c’est ainsi que l’école réagit et comment elle intervient avant que cela ne devienne si grave que vous ne puissiez plus revenir en arrière, puis les enfants sont blessés. »

Ellis dit qu’elle aimerait examiner de plus près les programmes que les écoles de Cincinnati envisagent. Elle dit qu’elle fait confiance aux écoles pour éduquer les enfants, mais pas tellement quand il s’agit d’intimidation.

« Je déteste avoir l’air si cynique, mais nous le faisons depuis 15 ans », a déclaré Ellis à USA TODAY. « Voyons si, après deux ans, les écoles prennent vraiment cela au sérieux. »

Les écoles aiment les assemblées, mais elles ne fonctionnent pas, a déclaré Ellis. Une interaction étroite et répétée avec les enseignants formés pour travailler avec les intimidateurs et leurs cibles est nécessaire, a-t-elle déclaré. Cela demande du temps et de la patience.

Le procès fédéral, déposé en 2017, affirme que le comportement agressif des élèves les uns contre les autres était « rampant » à l’école – et que les responsables de l’école étaient au courant mais ont choisi de le dissimuler plutôt que d’alerter les parents.

Le règlement intervient cinq mois après que la 6e Cour d’appel de circuit des États-Unis a rejeté à l’unanimité la requête du district de rejeter l’action en justice. Dans son avis, le tribunal a déclaré que les actions présumées de l’infirmière et des administrateurs de l’école Carson étaient « graves et manifestement imprudentes ».

Ils « ont finalement empêché les parents (de Gabriel) de comprendre pleinement (son) expérience horrible à Carson Elementary jusqu’à ce qu’il soit trop tard », a déclaré le tribunal.

Dans le règlement, les responsables du district et de l’école continuent de nier les allégations « et affirment qu’ils n’ont commis aucun acte répréhensible ».

L’avocat Aaron Herzig, associé du cabinet d’avocats Taft qui représentait le district scolaire dans l’affaire, a déclaré qu’un règlement était dans l’intérêt de tous.

« Les accusés croient fermement que ni le CPS, ses employés, ni l’infirmière de l’école n’étaient responsables de la mort tragique de Gabriel Taye », a déclaré Herzig. « CPS embrasse l’objectif d’éliminer l’intimidation dans les écoles, ainsi que de continuer à affiner et à améliorer les processus de signalement, de gestion et de formation liés aux incidents d’intimidation. »

Bacon rapporté d’Arlington, en Virginie. Contribution : Madeline Mitchell, Cincinnati Enquirer