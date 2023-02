La mort par hypothermie révèle un trou dans les soins aux sans-abri de Fairbanks

ANCHORAGE, Alaska (AP) – Le cas d’un sans-abri mort de froid dans la deuxième plus grande ville d’Alaska, Fairbanks, a révélé un trou dans le filet de sécurité des soins fournis à une population vulnérable dans l’un des endroits les plus froids du pays.

La ville n’a pas d’abri à barrière basse pour fournir de l’aide et un endroit chaleureux où séjourner de manière inconditionnelle.

Le corps de Charles Ahkiviana, 55 ans, a été découvert gelé dans un banc de neige près d’un grand magasin très fréquenté, a rapporté l’Anchorage Daily News.

Le jour où son corps a été retrouvé, deux jours avant Noël, il faisait moins 32 degrés Fahrenheit (moins 35 degrés Celsius) et à un moment donné, le refroidissement éolien était de moins 54 degrés Fahrenheit (moins 47 degrés Celsius). Ahkiviana est morte d’hypothermie, ont déclaré les soldats de l’État de l’Alaska.

Parmi les villes américaines de 25 000 habitants ou plus, Fairbanks – avec une population d’environ 32 500 habitants – est la plus froide du pays, a déclaré Rick Thoman, un expert du climat au Centre international de recherche sur l’Arctique.

La mort d’Ahkiviana a été un moment de réflexion communautaire et de « fureur et de honte », a écrit Jennifer Jolis, l’ancienne directrice d’une soupe populaire, dans le Fairbanks Daily News-Miner.

On estime qu’il y a jusqu’à 100 personnes sans abri à Fairbanks, où les militants disent qu’une communauté attentionnée et créative aide ceux qui en ont besoin.

Cependant, la ville manque d’un refuge d’urgence à barrière basse, un endroit qui offre systématiquement et inconditionnellement une porte ouverte et un lit chaud. Cela laisse les sans-abri marcher dans les rues la nuit, s’entasser dans des chambres de motel 10 à la fois et dormir dans des maisons abandonnées, des voitures ou même creuser des grottes de neige.

La Fairbanks Rescue Mission est le plus grand fournisseur d’abris d’urgence à Fairbanks. Il peut accueillir jusqu’à 200 personnes en cas d’urgence, et environ 90 personnes, dont des femmes et des familles avec enfants, s’y trouvaient une nuit récente, a déclaré John Coghill, un ancien législateur de l’État qui dirige les opérations quotidiennes de la mission. .

Cependant, la mission exige qu’une personne passe un alcootest et se soumette à une analyse d’urine pour que la drogue puisse entrer, laissant certains dire qu’elle n’abrite pas les personnes qui ont le plus besoin d’aide.

On s’attend à ce que les clients de la mission suivent un programme structuré vers l’autonomie.

“Si vous êtes prêt à vous aider, nous sommes prêts à vous aider”, a déclaré Pete Kelly, le directeur exécutif et un autre ancien législateur de l’État.

Les règles sont nécessaires car le refuge doit être un lieu ordonné et sûr, en particulier pour les personnes nouvellement en convalescence.

La mission ne peut pas aider tout le monde, ont déclaré Kelly et Coghill.

“Nous avons été critiqués parce qu’il y a un niveau de maladie mentale dont nous ne pouvons tout simplement pas nous occuper”, a déclaré Kelly.

Les partisans disent que la mission fait un travail important, mais cela ne devrait pas être la seule option et un abri à faible barrière est nécessaire. À Anchorage, la Sullivan Arena, propriété de la ville, a été transformée en une telle installation.

“Je souhaite vraiment que nous ayons quelque chose comme ça ici”, a déclaré Lynda Purvis, gestionnaire de cas à la Conférence des chefs de Tanana, un consortium de 42 tribus Athabascan de l’intérieur de l’Alaska qui, parmi ses responsabilités, est de répondre aux besoins de santé et de services sociaux des membres tribaux. “Quelque part où vous pourriez jeter des lits, vous donner quelque chose de chaud à boire et simplement sortir du froid.”

Environ 100 personnes se sont présentées pour un gruau à l’abricot un matin récent au Stone Soup Café, une soupe populaire à Fairbanks. Outre les flocons d’avoine, le ragoût de lentilles et les côtelettes de porc étaient disponibles à emporter.

La philosophie de The Bread Line, qui exploite le Stone Soup Cafe, est d’offrir un lieu sur mesure, avec des règles minimales. Il offre également un endroit pour être à l’intérieur pendant les deux heures chaque matin, il est ouvert.

La mort d’Ahkiviana a peut-être momentanément sensibilisé la communauté au manque d’abris, mais Matt Davis, cuisinier de longue date au Stone Soup Café, s’est demandé si cela durerait assez longtemps pour passer à l’action.

Il a déclaré que les préoccupations concernant l’adéquation des abris sont portées à l’attention des gouvernements locaux. “Et chaque fois que nous le faisons, c’est:” Eh bien, nous avons une mission de sauvetage “”, a-t-il déclaré.

Kenneth Cooper a déclaré qu’il n’était plus le bienvenu à la mission et qu’il resterait parfois chez des amis. Cependant, il n’aime pas rester plus d’une nuit à la fois.

Lors des périodes les plus froides, il se fera parfois un abri en s’enfouissant dans un banc de neige, juste assez grand pour lui. Il fait passer un tuyau en PVC dans la neige pour créer un évent et brûle une bougie pour se chauffer. D’autres fois, il boira une tasse de café au seul restaurant de la ville ouvert toute la nuit.

Brynn Butler, directrice du logement de la ville qui était elle-même sans abri, sent qu’il y a une dynamique de changement. Elle ne voit pas Fairbanks ouvrir un abri à faible barrière comme Anchorage, mais a déclaré qu’ils pourraient développer un plan par temps froid qui pourrait lui permettre d’activer des abris d’urgence par temps extrême.

Si une source de financement pouvait être assurée, un site localisé et des travailleurs embauchés, elle dit que cela pourrait devenir une réalité, peut-être d’ici l’hiver prochain.

“C’est mon espoir,” dit-elle.

