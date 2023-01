La mort lente et inéluctable de l’habitat bourgeois

« Il s’agit d’un développement incroyablement diversifié, où les gens vivent ensemble dans une communauté dynamique », m’a dit M. Restler. Il a souligné que la préservation des logements abordables existants est évidemment beaucoup moins chère que la construction de nouveaux logements. “C’est le fruit à portée de main. Des endroits comme Parkchester et Bedford Gardens ont servi de poches profondes d’abordabilité pendant des générations », a-t-il déclaré. “Nous devons trouver comment combler les lacunes qui permettent ces augmentations extrêmes de loyer.”

Il a également soutenu que le gouvernement à tous les niveaux devrait s’efforcer d’empêcher ces bâtiments de s’effondrer. En 2019, la législature de l’État de New York a adopté un ensemble de réformes du logement qui ont apporté aux locataires des protections historiques contre les hausses de loyer, mais les lois ne régissent que certaines catégories de logements abordables, et Bedford Gardens n’en fait pas partie.

Mercredi soir, des dizaines de locataires de Bedford Gardens se sont présentés à une réunion pour discuter d’une audience municipale prévue la semaine prochaine au cours de laquelle les augmentations de loyer proposées seront débattues. Même si le résultat n’est qu’une augmentation marginale, a déclaré M. Restler, les nombreux résidents du développement vivant avec des revenus fixes auront du mal à le payer.

Ils pourraient trouver une base d’optimisme dans le récent résultat d’un procès dans lequel un juge a tranché en faveur des locataires de Stuyvesant Town-Peter Cooper Village, qui se sont battus contre Blackstone, la société de capital-investissement qui a acheté le développement il y a huit ans pour 5,4 $. milliards, sur la question de savoir si environ 6 000 appartements resteraient à loyer stabilisé.

Il semble approprié que l’un des spectacles les plus acclamés de la saison actuelle de Broadway soit une reprise de la pièce de Stephen Adly Guirgis, lauréate du prix Pulitzer en 2014, “Between Riverside and Crazy”, qui tourne autour des efforts d’un ex-flic veuf pour s’accrocher à son appartement à loyer contrôlé dans l’Upper West Side.

Mais si vous cherchez une autre métaphore, presque au bulldozer dans son évidence, qui exprime comment la main-d’œuvre syndiquée de la ville est aplatie, tout ce que vous avez à faire est de vous promener dans Parkchester et de lever les yeux. Là, un trésor de statues en terre cuite originales des bâtiments, certaines représentant des sidérurgistes et des pompiers, se décomposent ou ont complètement disparu. Comme l’a dit Sharon Pandolfo Pérez, qui a passé son enfance à Parkchester dans une interview accordée au Times l’année dernière : « C’est un signe qu’ils sont pris pour acquis, et les gens ici se sentent pris pour acquis. C’est la classe ouvrière de New York. Si vous enlevez cela, qu’est-ce que cela veut dire ? »