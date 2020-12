Maradona est décédée à l’âge de 60 ans après une vie d’excès infâme, trop de cocaïne, d’alcool et de pizza. Il a eu des dépressions nerveuses, une chirurgie d’urgence et même une opération d’agrafage de l’estomac. Pourtant, pour tant de ceux qui l’idolâtrent, y compris le vôtre, il est difficile d’accepter qu’il soit parti – l’improbabilité qu’une disparition immortelle aura disparu avant que le récit de son mythe ne soit terminé.

Telle est la force mondiale du football et de la légende de Maradona que sa mort n’était pas seulement une tragédie argentine. Mémoriaux et peintures murales de l’attaquant imparable – sans doute le plus grand joueur de l’histoire du sport – surgit sur presque tous les continents. Dans sa ville d’adoption de Naples, où les figurines de Maradona côtoient souvent celles du Christ dans les crèches saisonnières, il y a d’innombrables fans. réunis dans le stade caverneux qui témoignait peut-être de son plus grand triomphe. Dans l’État indien du Kerala, à des milliers de kilomètres des sites des célèbres exploits de Maradona, le gouvernement local a déclaré deux jours de deuil officiel.

D’un point de vue sportif, Maradona se trouve au sommet du panthéon du football, avec peut-être seulement Pelé brésilien pour compagnie. Dans les années à venir, ils seront probablement rejoints par le Portugais Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, un autre Argentin, deux joueurs dont les listes de récompenses personnelles dépassent celles du couple plus âgé.

Mais l’ampleur de la célébrité de Maradona – et le zèle de ses admirateurs – ne seront peut-être jamais revus. Alors qu’il a consolidé sa renommée en menant l’Argentine à la victoire lors de la Coupe du monde 1986, il l’a fait à un moment où la Coupe du monde importait davantage. le l’abondance du football est désormais visible et l’omniprésence de ses stars sur les réseaux sociaux ont démystifié le jeu du temps où de nombreux fans ont dû attendre quatre ans pour avoir un véritable aperçu de ses héros. De plus, ni Ronaldo ni Messi ne semblent avoir la même transcendance que dans la carrière et la vie de Maradona.

« À l’ère des hypermarchés et des emballages commerciaux, ces immenses footballeurs ressemblent à des extraterrestres taillés dans de l’acier, polis avec du gel capillaire », mon frère jumeau Kanishk Tharoor a écrit dans un essai de 2014 pour le Times of India. «Vous avez le sentiment que Messi et Ronaldo retournent dans leurs demeures ressemblant à des vaisseaux spatiaux à la fin de la journée pour s’éteindre, dormir un sommeil robotique sans rêve. Maradona, d’autre part, offrait l’illusion qu’aucune barrière ne séparait le champ de sa renommée du monde au-delà. Sur et en dehors du terrain, il était l’enfant débraillé des bidonvilles, grognant d’exubérance et de désir. «

Maradona était une vraie populiste. Ayant grandi dans un bidonville de la périphérie de Buenos Aires, il se définirait par sa détermination à s’échapper tout en représentant ses origines. Il a pris dans les négatifs de sa place – à la fois le ‘negrito’, le petit garçon « noir » avec du sang indigène méprisé par les Argentins plus aisés (et blancs), et les « pibe », le méchant rusé des rues.

C’est le «pibe» brutal qui a marqué le tristement célèbre but de la «main de Dieu» contre l’Angleterre lors de la Coupe du monde de 1986, où il a frappé la balle avec un poing fermé. Il a suivi cet acte de triche avec un génie, un slalom à travers l’équipe d’Angleterre qui s’est terminé avec le ballon dans le filet et un commentateur en pleurs pour l’Argentine remerciant Dieu mi-émission « pour le football, pour Maradona, pour ces larmes. » Quatre ans après l’humiliation de la guerre des Malouines, « Maradona nous a donné le meilleur (et probablement le seul) remboursement que nous pouvions obtenir en tant que nation », a écrit le journaliste argentin Juan Manuel Rótulo. « Un héros pour réparer la blessure ouverte de millions de personnes. »

Et c’est le « negrito » qui a conquis le cœur de Naples. Maradona est arrivée dans l’une des villes les plus pauvres d’Europe et a emmené son équipe intermédiaire, Napoli, vers une gloire sans précédent. Il a intériorisé le fanatisme généralisé que les Italiens du Nord exprimaient contre les Napolitains et l’a orienté vers une mission presque morale sur le terrain. Dans images de ces matchs, vous ne voyez pas seulement Maradona porter son cœur sur sa manche. Dans le tourbillon féroce de ses coudes, la vague de son corps trapu, on entend presque battre ce cœur.

«Il y a plus d’un demi-siècle que cette ville, condamnée à la souffrance de la fureur du Vésuve et de l’éternelle défaite sur le terrain de football, a connu la dernière [major trophy], et grâce à Maradona, le sud sombre a finalement réussi à humilier le nord blanc qu’il méprisait, » a écrit le regretté auteur uruguayen Eduardo Galeano. « Dans les stades d’Italie et de toute l’Europe, Napoli a continué à gagner coupe après coupe, et chaque but était une profanation de l’establishment et une revanche sur l’histoire. »

Maradona est peut-être allée trop loin dans le manteau de champion du Sud global. À la grande colère de ses critiques, il a embrassé des hommes forts latino-américains de gauche comme Fidel Castro et Hugo Chávez. Dans sa propre vie, il n’était pas un exemple moral et a laissé une traînée de gaspillage excessif, liens mafieux, impôts impayés, Apparemment femmes battues et enfants négligés. À sa mort, il semblait que son combat sans fin contre la dépendance était sans fin.

« Il incarnait parfaitement la capacité humaine d’être contradictoire, de faire et de transmettre à la fois laid et beau, le bien et le mal d’un même coup, » a écrit Marcela Mora y Araujo, journaliste de Buenos Aires qui a traduit l’autobiographie de Maradona en anglais. « Sa célébrité n’était pas séparée de sa personnalité personnelle – il était douloureusement humain à tous égards, mais toujours une superstar. »