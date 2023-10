Attention : cet article contient des images graphiques.

Dans un quartier rasé de la ville de Khan Younis, au sud de Gaza, un groupe d’hommes fouillant dans les décombres a trouvé d’abord une main, puis une autre. Lorsqu’ils ont soulevé le corps de Sila Hamdan, 11 ans, hors des blocs de ciment brisés et de la poussière, ils ont trouvé sa sœur, Tila, 9 ans, nichée sous elle.

Les filles ont été tuées mardi soir lorsqu’un bombardement a détruit une quinzaine de maisons dans la région, tuant au moins 37 personnes, selon les autorités sanitaires locales. La récupération de leurs corps a été filmée par une équipe de NBC News dans la bande de Gaza.

Les hommes ont enveloppé les filles dans des draps fleuris et les ont transportées à l’arrière d’une camionnette, la plus petite étant toujours bercée dans les bras d’un homme. Ils ont été emmenés à la morgue et déposés aux côtés d’une douzaine d’autres blessés enveloppés dans des linceuls funéraires, tandis que les membres de leur famille pleuraient.

La mort des sœurs Hamdan illustre le lourd tribut que la guerre fait peser sur la population majoritairement jeune de Gaza. Les enfants représentent environ la moitié des quelque 2,3 millions d’habitants de Gaza – dont beaucoup sont nés pendant les 16 années de blocus strict de Gaza imposé par Israël et regardent maintenant les bombes détruire leurs quartiers.

Un homme tient un enfant dans ses bras alors qu’il reçoit des soins dans un service de traumatologie de l’hôpital Nasser de Khan Younis, à Gaza, mardi. Mahmud Hams / AFP – Getty Images

En 2022, 4 enfants sur 5 à Gaza vivaient déjà dans la dépression, la peur et le chagrin, selon une étude. rapport de Save the Children. Plus de la moitié ont déclaré avoir envisagé le suicide.

Cette guerre n’a fait qu’empirer les choses.

Au moins 2 704 enfants ont été tués, selon les responsables palestiniens de la santé, depuis qu’Israël a commencé ses bombardements sur Gaza en représailles aux attaques terroristes du Hamas en Israël le 7 octobre qui ont tué plus de 1 400 personnes en Israël et vu plus de 220 prises en otage. On estime que 830 autres enfants sont encore coincés dans les décombres à Gaza.

« La situation dans la bande de Gaza entache de plus en plus notre conscience collective. Le taux de décès et de blessures d’enfants est tout simplement stupéfiant », Adele Khodr, directrice régionale de l’UNICEF pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. a déclaré dans un communiqué mardi.

« Presque tous les enfants de la bande de Gaza ont été exposés à des événements et à des traumatismes profondément pénibles », a déclaré l’UNICEF.

Un enfant tué avec d’autres membres de sa famille est transporté vers un véhicule en attente pour être enterré dans le sud de Gaza. Mahmud Hams / AFP via Getty Images

La situation humanitaire à Gaza a atteint un point sans précédent – ​​avec de graves pénuries de nourriture, d’eau et d’électricité. Les hôpitaux fonctionnent avec les dernières gouttes de carburant. Mardi, le ministère de la Santé de Gaza a décrit le système de santé du sud de Gaza comme étant « dans un état d’effondrement complet ».

L’armée israélienne a remis en question les avertissements selon lesquels une pénurie de carburant l’obligerait à mettre fin à ses opérations à Gaza.

Le personnel médical a eu du mal à faire face aux centaines de blessés qui franchissaient chaque jour les portes, dont de nombreux enfants.

À l’hôpital Nasser de Khan Younis, le Dr Akram Ala’auiny a murmuré des paroles rassurantes à Zina Alabarshly, 6 ans, qui gémissait et était couverte de cendres. Il lui a dit qu’elle allait bien, qu’elle n’avait pas peur, qu’elle rentrerait bientôt chez elle – pendant que le personnel médical examinait ses blessures.

Il attrapa un gant en latex, le gonfla comme un ballon et le lui tendit.

“Sa blessure était mineure”, a déclaré Ala’auiny à l’équipe de NBC News, “mais son état psychologique était terrible”.

« J’ai gonflé un ballon pour elle et j’ai essayé de jouer avec elle pour lui assurer qu’elle est entre de bonnes mains à l’hôpital autant que possible et qu’il y a de l’espoir », a déclaré Ala’auiny.

Des enfants blessés arrivent mardi à l’hôpital Nasser de Khan Younis. « Presque tous les enfants de la bande de Gaza ont été exposés à des événements et à des traumatismes profondément pénibles », a déclaré l’UNICEF. Loay Ayyoub / Le Washington Post via Getty Images

Le corps des enfants est particulièrement vulnérable à l’impact des armes explosives, a déclaré Jason Lee, directeur national de Save the Children pour le territoire palestinien occupé, a déclaré dans un communiqué plus tôt cette semaine.

« Leurs corps sont projetés plus fort et plus loin par les explosions. Leurs os se plient davantage, augmentant les risques de déformations à long terme avec peu de chances de guérison », a déclaré Lee. “Ils ont moins de sang à perdre.”

À l’hôpital al-Shifa de la ville de Gaza, le Dr Ghassan Abu-Sittah estime que près de la moitié des blessés sont des enfants.

“La plupart des blessures ressemblent soit à cette blessure, où il y a une explosion directe, avec son effet sur les tissus du corps, soit il y a une brûlure”, a déclaré Abu-Sittah, alors qu’il drapait un patient dans des couches de gaze. D’autres enfants blessés étaient entassés dans les couloirs de l’hôpital, attendant d’être soignés.

Les corps d’enfants portant leurs noms, Hani, à gauche, et Layan, écrits sur leurs jambes, reposent dans la morgue d’un hôpital de Deir al-Balah, dans le centre de Gaza. Bashar Taleb / AFP via Getty Images

L’augmentation du nombre de patients a été si importante que Naseralldin Abutaha, une infirmière urgentiste à l’hôpital, a déclaré que parfois, « nous n’avons même pas le temps de consoler ou de calmer un enfant. Nous devons en traiter autant que possible, aussi vite que possible.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, 12 hôpitaux ont fermé leurs portes en raison de dégâts ou du manque de fournitures et de carburant, ainsi que 32 autres centres de soins de santé primaires, transférant le fardeau sur les établissements qui restent ouverts, mais sont débordés et ont du mal à fonctionner.

Alors que la mort semble imminente, les parents ont commencé à écrire les noms de leurs enfants sur leurs jambes, afin de pouvoir les identifier s’ils sont emmenés à l’hôpital ou à la morgue.

À al-Shifa, Abutaha a déclaré que le personnel médical avait également commencé à écrire des noms sur les mains et les jambes des enfants.

« Il y a beaucoup de gens qui meurent, alors nous écrivons simplement leur nom pour que leur famille puisse les connaître », a déclaré Abutaha. « Lorsque le visage de l’enfant n’est pas laissé dans un état permettant d’être observé, nous n’autorisons pas les familles à regarder le visage des enfants », a-t-il déclaré. “C’est blessant.”