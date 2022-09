La mort en détention de l’Iranienne Mahsa Amini nécessite une enquête indépendante, selon un responsable de l’ONU

Un haut responsable des Nations Unies a exigé mardi une enquête indépendante sur la mort d’une Iranienne détenue par la police des mœurs du pays, alors que les autorités ont reconnu avoir procédé à des arrestations lors de manifestations contre l’incident.

La mort de Mahsa Amini a déclenché des manifestations dans tout le pays, y compris dans la capitale, Téhéran, où des manifestants ont scandé contre le gouvernement et se sont affrontés avec la police.

Le Bureau des droits de l’homme de l’ONU a déclaré que la police de la moralité iranienne avait élargi ses patrouilles ces derniers mois, ciblant les femmes qui ne portaient pas correctement le foulard islamique, connu sous le nom de hijab. Il a déclaré que des vidéos vérifiées montrent des femmes giflées au visage, frappées avec des matraques et jetées dans des fourgons de police pour avoir porté le hijab trop lâchement.

Une patrouille similaire a arrêté Amini, 22 ans, le 13 septembre, l’emmenant au poste de police où elle s’est effondrée. Elle est décédée trois jours plus tard.

« La mort tragique de Mahsa Amini et les allégations de torture et de mauvais traitements doivent faire l’objet d’une enquête rapide, impartiale et efficace par une autorité indépendante et compétente », a déclaré Nada al-Nashif, haut-commissaire par intérim des Nations unies aux droits de l’homme.

La police iranienne a nié avoir maltraité Amini et dit qu’elle est morte d’une crise cardiaque. Les autorités disent qu’elles enquêtent sur l’incident.

“Cet incident est malheureux pour nous et nous souhaitons ne jamais être témoins de tels incidents”, a déclaré lundi Hossein Rahimi, commandant de la police de Téhéran.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a rejeté la critique, accusant les États-Unis de “verser des larmes de crocodile”.

“Une enquête a été ordonnée sur (la) mort tragique de Mahsa, qui, comme (le) président l’a dit, était comme nos propres filles”, a-t-il tweeté. “Pour l’Iran, les droits de l’homme ont une valeur inhérente, contrairement à ceux qui y voient (comme) un outil contre des adversaires.”

La police a diffusé la semaine dernière des séquences vidéo en circuit fermé montrant prétendument le moment où Amini s’est effondrée, mais sa famille a déclaré qu’elle n’avait aucun antécédent de problème cardiaque.

Les États-Unis et la France condamnent la mort et la police des mœurs

Les gouvernements occidentaux ont exigé des comptes pour la mort d’Amini, alors que Washington et un certain nombre de pays européens espèrent négocier un nouvel accord avec l’Iran sur son programme nucléaire, après que le président Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord précédent.

“Mahsa Amini devrait être en vie aujourd’hui”, a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken. “Nous appelons le gouvernement iranien à mettre fin à sa persécution systémique des femmes et à autoriser les manifestations pacifiques.”

La France a condamné l’arrestation d’Amini “et les violences qui ont causé sa mort”, a déclaré le ministère des Affaires étrangères, appelant à une enquête transparente.

Amjad Amini, son père, a déclaré à un site d’information iranien que des témoins l’avaient vue être poussée dans une voiture de police.

“J’ai demandé l’accès à [videos] des caméras à l’intérieur de la voiture ainsi que dans la cour du poste de police, mais ils n’ont donné aucune réponse », a-t-il dit. Il a également accusé la police de ne pas l’avoir transférée à l’hôpital assez rapidement, affirmant qu’elle aurait pu être réanimée.

Les Kurdes iraniens en colère

Amini a déclaré que lorsqu’il est arrivé à l’hôpital, il n’a pas été autorisé à voir le corps, mais a réussi à entrevoir des ecchymoses sur son pied.

Les autorités ont ensuite fait pression sur lui pour qu’il l’enterre la nuit, apparemment pour réduire le risque de protestations, mais Amini a déclaré que la famille les avait convaincus de les laisser l’enterrer à 8 heures du matin.

Sur une photo prise lundi par un individu non employé par l’Associated Press et obtenue hors d’Iran, une moto de police brûle lors d’une manifestation apparente dans le centre-ville de Téhéran liée à la mort de Mahsa Amini. (The Associated Press)

La mort d’Amini pourrait faire monter les tensions entre l’establishment et la minorité kurde.

Amini, qui était kurde, a été enterrée samedi dans sa ville natale de Saqez, dans l’ouest de l’Iran. Des manifestations y ont éclaté après ses funérailles et la police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants samedi et dimanche. Plusieurs manifestants ont été arrêtés.

Les manifestations se sont propagées à Téhéran et à d’autres villes lundi. Un site d’information affilié à la télévision d’État a déclaré que 22 personnes avaient été arrêtées lors d’une manifestation dans la ville de Rasht, dans le nord du pays, la première confirmation officielle des arrestations liées aux manifestations.

La télévision d’État a diffusé lundi des images de manifestations, notamment des images de deux voitures de police dont les vitres ont été brisées. Il a déclaré que les manifestants avaient également incendié deux motos et qu’ils avaient brûlé des drapeaux iraniens dans les zones kurdes et à Téhéran.

Le radiodiffuseur public a imputé les troubles aux pays étrangers et aux groupes d’opposition en exil, les accusant d’utiliser la mort d’Amini comme prétexte pour davantage de sanctions économiques.

Les minorités kurdes, principalement des musulmans sunnites en Iran dominé par les chiites, vivent principalement dans une région montagneuse à cheval sur les frontières de l’Arménie, de l’Irak, de l’Iran, de la Syrie et de la Turquie. Au fil des ans, les revendications kurdes ont oscillé entre le séparatisme total et l’autonomie au sein d’un État iranien multiethnique.