OREGON – La mort d’un mari et d’une femme en août a été considérée comme une surdose de drogue, a annoncé vendredi la police.

Philip Bausone, 50 ans, et Becki Bausone, 54 ans, 807 Franklin St., ont été retrouvés morts après que des agents de l’Oregon soient entrés chez eux après qu’une entreprise locale ait demandé aux agents de vérifier Becki après qu’elle ne se soit pas présentée au travail.

« À cette époque, le département de police de l’Oregon, avec l’aide du département du shérif du comté d’Ogle et de la police de l’État de l’Illinois, a ouvert une enquête sur ces décès. Après avoir attendu les rapports toxicologiques et les notifications à la famille, le département de police de l’Oregon, en consultation avec le bureau du coroner du comté d’Ogle, a découvert que les décès étaient attribués à une surdose de drogue », a déclaré le chef adjoint Matthew Kalnins dans un communiqué de presse du 20 octobre. « Il n’y avait aucune autre preuve de facteurs ayant contribué à la mort des Bausones et cette enquête est close. »

Kalnins a remercié le bureau du shérif du comté d’Ogle, le bureau des coroners du comté d’Ogle et la police de l’État de l’Illinois pour leur aide dans l’enquête.