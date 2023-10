Le décès par suicide d’une femme de Floride a déclenché un contrôle de santé de ses jumeaux de 5 ans, dont les corps sans vie ont été découverts vendredi chez eux lors d’un homicide apparent.

Le shérif du comté de Seminole, Dennis Lemma, a annoncé la cascade d’événements tragiques lors d’une conférence de presse vendredi, affirmant que ses détectives pensaient avoir une « situation de meurtre-suicide » entre leurs mains.

Des témoins ont rapporté avoir vu la mère, Catorreia Hutto, 31 ans, se diriger vers la « crête » du pont du lac Jessup à Oviedo à 8h45, s’arrêter, sortir et sauter. Son corps flottant et sans vie a ensuite été retiré de l’eau, a déclaré Lemma.

Les députés sont ensuite allés vérifier les jumeaux à leur domicile à Sanford, a-t-il déclaré. La manière exacte dont les enfants sont morts reste un mystère, a déclaré le shérif, bien que le bureau ait impliqué la mère dans sa qualification de l’affaire comme un meurtre-suicide.

Aucun traumatisme ni sang n’étaient apparents, a déclaré Lemma, et les jumeaux semblaient dormir. La maison est à environ 7 miles au nord du pont ; le pont se trouve à environ 28 miles au nord du centre-ville d’Orlando.

« S’ils ne vérifiaient pas les signes vitaux », a déclaré Lemma à propos des députés qui se sont rendus au domicile de Hutto et ont trouvé les deux hommes, « ils ne sauraient pas qu’ils sont décédés ».

Les policiers ont trouvé une arme à feu au sol avec des balles réelles à proximité, mais il ne semble pas que les enfants aient été abattus, a déclaré le shérif. Aucune douille vide ou tirée n’a été observée, a-t-il déclaré.

Un responsable du coroner a déclaré qu’une autopsie pourrait conduire à une conclusion sur la cause et les modalités du décès des enfants dans les 48 heures, mais que les informations pourraient être scellées par les détectives s’ils continuent d’enquêter sur l’affaire.

Les jumeaux ont été identifiés publiquement par Lemma malgré l’incapacité des autorités à joindre leur père, a-t-il déclaré.

Le shérif a déclaré que Hutto avait acquis sa maison par l’intermédiaire de l’organisation à but non lucratif Habitat pour l’humanité, connue pour construire des maisons et les donner à des personnes dont les revenus les empêchaient d’en acheter une.

Affilié NBC WESH de Daytona Beach a rapporté que Hutto avait emménagé il y a un peu plus d’un an.

Il était peu aménagé, avec « pas beaucoup de nourriture », a déclaré Lemma.

Hutto travaillait pour une agence d’intérim et effectuait des travaux de bureau, a-t-il déclaré, et avait travaillé pour la dernière fois il y a quelques jours. « La famille était peut-être en difficulté financière », a-t-il déclaré.

Malgré cela, il n’y avait pas de signes extérieurs de déclin rapide, a déclaré le shérif, et aucun rapport sur la famille n’avait été enregistré dans son bureau ou au Département de l’enfance et de la famille de Floride.

« Personne à notre connaissance n’avait la moindre indication qu’elle pourrait être dans un état aussi désastreux », a déclaré Lemma.

Il a déclaré que la grand-mère des jumeaux avait décrit leur mère comme souffrant d’une dépression permanente.

Le ministère de l’Enfance et des Familles de Floride n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Le district scolaire pour enfants, UCP (Unlocking Children’s Potential) Charter Schools, a identifié les deux comme étant des enfants de la maternelle dans une déclaration à WESH.

« L’ensemble de la communauté UCP est profondément attristé par le décès soudain de deux élèves de maternelle de notre école du comté de Seminole et se sent choqué par les circonstances », a déclaré la PDG et surintendante Ilene E. Wilkins dans le communiqué.

La voisine Latoshia Reynolds a déclaré à la station qu’elle se demandait si Hutto se sentait isolée.

« J’ai absolument le cœur brisé », a-t-elle déclaré. « J’ai de l’empathie. Je n’ai pas besoin de la connaître. J’ai ma propre fille, et ce qui me vient d’abord, c’est qu’elle n’avait peut-être personne à qui tendre la main. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, appelez le 988 pour joindre la ligne de vie Suicide and Crisis. Vous pouvez également appeler le réseau, anciennement connu sous le nom de National Suicide Prevention Lifeline, au 800-273-8255, envoyer un SMS HOME au 741741 ou visiter SpeakingOfSuicide.com/resources pour des ressources supplémentaires.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com