La mort d’une jeune Autochtone de 15 ans sur l’île de Vancouver jugée suspecte mais pas un homicide

La GRC de North Cowichan/Duncan, à environ 60 kilomètres au nord de Victoria, affirme qu’elle enquête sur les circonstances entourant la mort de Carsyn Mackenzie Seaweed, âgée de 15 ans, comme étant suspectes – mais sa mort n’est pas considérée comme un homicide par les enquêteurs.

Carsyn, qui appartient à la nation Namgis et aux tribus Cowichan, a été retrouvée dans le pâté de maisons 5300 de la route transcanadienne le 15 mai. « , et qu’elle est décédée peu de temps après.

« Les enquêteurs de la GRC sont convaincus que le décès n’est pas le résultat d’un homicide, qui fait également l’objet d’une enquête par le Service des coroners de la Colombie-Britannique, a déclaré la GRC dans un communiqué. « Cependant, les circonstances entourant sa mort sont considérées comme suspectes et une enquête criminelle reste en cours. »

La veille, Carsyn était avec sa mère, Marie Seaweed, à Duncan pour un tournoi de football. Carsyn a dit à sa mère qu’elle prévoyait de prendre le bus pour rentrer à Mill Bay, mais a appelé sa mère environ 25 minutes plus tard, lui disant qu’elle avait changé d’avis et qu’elle resterait en ville.

Seaweed a déclaré qu’elle s’était inquiétée lorsque sa fille avait cessé de répondre à son téléphone cet après-midi-là et que la batterie de son téléphone était finalement morte. Elle a traversé la ville pendant plusieurs heures à la recherche de sa fille.

Le lendemain, Seaweed a vu des messages sur les réseaux sociaux indiquant que le corps d’une jeune femme avait été retrouvé derrière un hôtel Super 8 près de l’autoroute. La personne qui a trouvé le corps a décrit la scène dans un message et a ensuite partagé ces détails avec Seaweed.

« C’était loin du sentier, et elle était recouverte d’une palette en bois, d’ordures et de brindilles comme si quelqu’un essayait de la cacher. Et ils ont dit qu’ils ne connaissaient pas cette fille, et ils voulaient poster sur Facebook pour voir si ils peuvent trouver ses parents. Et quelqu’un me l’a envoyé, et j’ai envoyé un message à ce type, et j’ai dit, c’est ma fille « , a déclaré Seaweed.

Seaweed a déclaré que l’homme qui l’avait trouvée lui avait dit qu’elle était vivante et effrayée, que sa peau était chaude au toucher et qu’elle avait commencé à avoir une crise.

Seaweed, qui vit à Sooke, a déclaré que sa fille était en bonne santé et n’avait aucun antécédent de consommation de drogues ou de substances.

« Ils ont tout essayé, tout ce qui était en leur pouvoir pour la ramener, mais elle était trop faible, et ils ont dit que ses organes étaient défaillants. Et ils ont dit que cela aurait pu être parce qu’elle était dans cette chaleur parce qu’il faisait environ 35 degrés à Duncan ce jour-là où elle était cachée sous tout ça », a déclaré Seaweed.

« Priorité et préoccupation extrêmes »

Dans une déclaration publiée le 25 mai, la GRC de North Cowichan/Duncan a déclaré qu’« en raison de la nature de la façon dont elle a été retrouvée, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances qui ont mené à la mort de la jeune fille, y compris une évaluation approfondie des lieux par le service médico-légal de la GRC. Section de l’identification et du service des coroners de la Colombie-Britannique, analyses toxicologiques et autres examens médicaux. »

« Dès le début, cette enquête a été menée par la Section des enquêtes générales de la GRC de North Cowichan/Duncan et traitée avec une extrême priorité et préoccupation. »

La GRC dit qu’elle n’est pas en mesure de fournir plus d’informations médicales en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, mais a demandé au public d’éviter de spéculer sur la cause de son décès.

Seaweed a déclaré que sa fille était une adolescente drôle et indépendante qui aimait regarder l’équipe de football de sa ville natale préférée et chérissait le temps passé avec sa grand-mère, ses frères et sœurs et ses bébés cousins. Elle a dit que Carsyn rêvait de parcourir le monde, de devenir infirmière et d’adopter des enfants. (Fourni par Marie Algues)

Seaweed a déclaré qu’il lui restait peu de réponses sur les raisons pour lesquelles l’homicide n’est pas suspecté dans le cas de sa fille, malgré les circonstances qu’elle a apprises sur sa mort. Elle a également demandé pourquoi un premier communiqué de presse publié par la GRC indiquait qu’il n’y avait aucune suspicion de criminalité dans sa mort.

« Ma fille ne s’est pas mise sous la palette, sous les poubelles, sous toutes ces choses. Elle ne l’a pas fait elle-même », a-t-elle déclaré.

Seaweed a déclaré que sa fille était une adolescente drôle et indépendante qui aimait regarder l’équipe de football de sa ville natale préférée et chérissait le temps passé avec sa grand-mère, ses frères et sœurs et ses bébés cousins. Elle a dit que Carsyn rêvait de parcourir le monde, de devenir infirmière et d’adopter des enfants.

« Cela nous a tous touchés si profondément et nous voulons juste des réponses parce que ma fille Carsyn, elle ne méritait pas ça, elle n’avait que 15 ans et elle avait d’énormes projets pour sa vie », a-t-elle déclaré.

« Son décès a laissé un énorme vide dans mon cœur. Et son décès nous a tous perdus. »

Les tribus Cowichan ont écrit jeudi dans un communiqué qu’elles apportaient un soutien aux membres de la communauté à la suite du décès de Carsyn.

« La sécurité et le bien-être des Quw’utsun Mustimuhw (peuple Cowichan) et des populations vulnérables de notre région sont une priorité absolue pour moi et pour l’ensemble de notre Conseil », a déclaré la chef Lydia Hwitsum dans le communiqué.

« Trop de membres de notre communauté ont vécu la perte indescriptible d’un membre de leur famille à un jeune âge. Nous devons travailler ensemble à l’échelle de la communauté pour lutter contre le crime et exiger la sécurité en signalant toute activité suspecte à la GRC.