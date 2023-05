La mort d’une fillette de 8 ans sous la garde de la patrouille frontalière met en évidence les difficultés à fournir des soins médicaux

SAN DIEGO (AP) – Les décès récents d’une fille panaméenne de 8 ans et d’un garçon de 17 ans du Honduras qui étaient sous la surveillance du gouvernement américain ont de nouveau soulevé des questions sur la préparation des autorités à gérer les urgences médicales subies par les migrants arrivant aux États-Unis, d’autant plus que les agences sont aux prises avec une surpopulation massive dans les installations le long de la frontière sud.

Anadith Tanay Reyes Alvarez est devenue insensible lors d’au moins une troisième visite médicale mercredi à un poste de patrouille frontalière à Harlingen, au Texas, et est décédée plus tard dans un hôpital, a déclaré le service des douanes et de la protection des États-Unis. La jeune fille s’était plainte ce jour-là de vomissements et de douleurs à l’estomac.

Elle est décédée le neuvième jour de détention de sa famille; le plus de temps autorisé est de 72 heures selon la politique de l’agence.

La famille a déclaré aux agents que la jeune fille avait des antécédents de problèmes cardiaques et d’anémie falciforme, a reconnu le CBP dans sa deuxième déclaration sur le décès. Elle a reçu un diagnostic de grippe le sixième jour de détention de la famille, ce qui les a incités à être transférés dans un autre poste.

Le CBP a publié un compte rendu détaillé dimanche, confirmant les principaux aspects de ce que la mère de la jeune fille a dit deux jours plus tôt dans une interview avec l’Associated Press. Il n’a initialement publié qu’une brève déclaration.

Mabel Alvarez Benedicks a déclaré à l’AP que les agents ont ignoré à plusieurs reprises les demandes d’hospitalisation de sa fille médicalement fragile car elle ressentait des douleurs dans les os, avait du mal à respirer et était incapable de marcher. Elle a dit que la fille avait finalement été emmenée en ambulance après être tombée molle et inconsciente et avoir saigné de la bouche.

Les agents ont déclaré que le diagnostic de grippe de sa fille n’avait pas nécessité de soins hospitaliers, selon la mère.

La mort de la jeune fille est survenue une semaine après la mort d’Ángel Eduardo Maradiaga Espinoza, 17 ans, du Honduras, sous la garde du Département américain de la santé et des services sociaux. Il voyageait seul.

POURQUOI TANT DE PERSONNES SONT-ELLES EN GARDE À LA PATROUILLE DES FRONTIÈRES ?

Une ruée vers la frontière avant l’expiration des limites d’asile liées à la pandémie, connues sous le nom de Titre 42, a exercé une pression extraordinaire. La patrouille frontalière a arrêté en moyenne 10 100 personnes par jour la deuxième semaine de mai, contre une moyenne quotidienne de 5 200 en mars.

La patrouille frontalière avait 28 717 personnes en garde à vue le 10 mai, un jour avant l’expiration des restrictions d’asile en cas de pandémie, soit le double de deux semaines plus tôt, selon un dossier judiciaire. Dimanche, le nombre de gardes à vue avait chuté de 23% à 22 259, toujours à un niveau historiquement élevé.

La capacité de garde est d’environ 17 000, selon un document gouvernemental l’année dernière, et l’administration a ajouté des tentes géantes temporaires comme celle de San Diego qui a ouvert en janvier avec de la place pour environ 500 personnes.

Ceux qui remplissent les conditions requises pour être libérés de leur détention pour demander l’asile sont traités par un tribunal de l’immigration, ce qui prend de 90 minutes à deux heures pour un adulte célibataire et plus longtemps pour les familles et crée de graves goulots d’étranglement.

En revanche, il ne faut que 20 minutes pour libérer quelqu’un avec pour instruction de se présenter à un bureau d’immigration dans les 60 jours, une pratique courante en 2021 et 2022. Un juge fédéral de Floride qui a ordonné la fin des libérations rapides en mars a également bloqué la tentative de l’administration. pour les reprendre la semaine dernière dans ce que les responsables ont décrit comme une réponse d’urgence nécessaire à la surpopulation.

Au milieu de la vague de ce mois-ci, des centaines de migrants ont dormi par terre, plusieurs pendant des jours, sur le sol américain entre deux murs frontaliers à San Diego, tandis que des centaines d’autres se sont terrés dans une région montagneuse isolée à l’est de la ville dans des huttes faites de branches d’arbres. L’agence a fourni un régime limité d’eau et de chips ou de barres granola. Pedro Rios, directeur du programme frontalier américano-mexicain de l’American Friends Service Committee, a déclaré que la patrouille frontalière lui avait dit d’appeler le 911 lorsque des volontaires ont rencontré un enfant de 8 mois entre les murs qui était « apathique et vomissait ».

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE QUELQU’UN EST MIS EN GARDE ?

Les installations de détention de la patrouille frontalière sont à court terme, les personnes dormant sur des tapis de sol avec des couvertures en aluminium. Des rideaux en plastique épais ont remplacé les clôtures grillagées pour interdire la libre circulation.

Les adultes célibataires peuvent être transférés aux services de l’immigration et des douanes des États-Unis pour être expulsés, libérés aux États-Unis avec des avis de comparution devant le tribunal de l’immigration ou détenus pour une détention à long terme.

L’ICE comptait près de 26 000 personnes en détention de longue durée en avril. Ses installations ressemblent à des prisons et sont souvent des prisons, gérées par des services de police locaux ou des sociétés pénitentiaires comme CoreCivic et The Geo Group Inc.

Le gouvernement ne peut généralement pas détenir les familles plus de 20 jours en vertu d’une ordonnance du tribunal de 2015. Le président Joe Biden a rompu avec ses prédécesseurs Donald Trump et Barack Obama en refusant de détenir les familles au-delà de leurs 72 heures initiales avec la patrouille frontalière. Son administration a récemment adopté des couvre-feux avec surveillance électronique pour les familles libérées dans quatre villes jusqu’à ce qu’elles réussissent les premiers contrôles d’asile.

Les enfants voyageant seuls sont transférés au Département américain de la santé et des services sociaux, qui les place généralement chez des parents ou des proches après de courts séjours dans des établissements de détention sous contrat. En 2021, le département n’était pas préparé à prendre des enfants en 72 heures, les faisant languir sous la garde de la patrouille frontalière. Il a finalement conclu des contrats pour des centres de congrès en Californie, des bases militaires au Texas et d’autres sites temporaires.

La patrouille frontalière renvoie au Mexique certains migrants qui ne remplissent pas les conditions requises pour être libérés aux États-Unis, notamment des Cubains, des Haïtiens, des Nicaraguayens et des Vénézuéliens, ainsi que des Mexicains.

Pour expulser les non-Mexicains, ICE propose des vols charters et, dans de rares cas, des vols commerciaux. En avril, ICE a affrété 117 vols, dont 33 vers le Guatemala, 21 vers la Colombie, 20 vers l’Équateur et 17 vers le Honduras, selon Witness at the Border, un groupe de défense qui s’appuie sur les données de vol. QUELS SOINS MÉDICAUX SONT DISPONIBLES DANS LES INSTALLATIONS DE GARDE DES FRONTIÈRES ?

L’agence mère de la patrouille frontalière, Customs and Border Protection, a créé un poste de médecin-chef en 2020, mais les services sont limités. Lors d’une visite d’un important centre de détention à McAllen ce mois-ci, les responsables ont déclaré qu’ils avaient environ 100 médicaments sous la main et que 23% des détenus avaient des besoins médicaux. Le centre dispose d’une cabine médicale et d’une salle d’examen plus privée avec deux stéthoscopes accrochés au mur.

Le personnel médical effectue un dépistage des maladies infectieuses – un travail essentiel pendant la COVID-19. Ils s’assurent également que les détenus ont besoin de médicaments, accouchent et répondent à tout besoin qui peut éviter un voyage à l’hôpital.

Ses installations ont ajouté plus de 1 000 « entrepreneurs médicaux » au cours des deux dernières années, a déclaré dimanche Troy Miller, commissaire par intérim du CBP. Il a promis « une action immédiate pour revoir et, si nécessaire, renforcer les pratiques afin de garantir que des soins immédiats et appropriés soient fournis à tous les individus, en particulier ceux qui sont médicalement à risque ».

LES DÉFIS ACTUELS SONT-ILS NOUVEAUX ?

Non, et la présence croissante de familles et d’enfants non accompagnés à la frontière au cours de la dernière décennie a imposé aux autorités américaines d’énormes responsabilités en matière de soins médicaux.

Au moins six enfants sont morts au cours d’une période d’environ un an de 2018 à 2019 sous l’administration Trump; ils ont été détenus soit par la patrouille frontalière, soit par la garde des services de santé et des services sociaux. En mars, une fille hondurienne de 4 ans «médicalement fragile» qui était prise en charge par les services de santé et sociaux est décédée dans un hôpital du Michigan trois jours après un arrêt cardiaque.

En 2019, au milieu d’une précédente vague de passages frontaliers, le chien de garde interne du Département de la sécurité intérieure a observé 750 adultes entassés dans un espace pour 125 à El Paso, au Texas. Les gens se tenaient sur les toilettes pour avoir de l’espace pour respirer. Un autre rapport de surveillance en 2019 de la vallée du Rio Grande a révélé que les hommes n’étaient détenus dans des places debout que pendant une semaine et que certains enfants de moins de 7 ans étaient dans des conditions de surpeuplement pendant plus de deux semaines.

___

L’écrivain d’Associated Press Rebecca Santana à Washington a contribué.

Elliot Spagat, Associated Press