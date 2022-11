La mort d’une femme de Caroline du Nord en vacances au Mexique fait maintenant l’objet d’une enquête pour homicide

Les autorités mexicaines enquêtent actuellement sur la mort d’une femme de Caroline du Nord qui aurait succombé à une intoxication alcoolique alors qu’elle était en vacances au Mexique en tant qu’homicide après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux la montrant battue.

Shanquella Robinson, 25 ans, a été retrouvée morte dans la ville de San José del Cabo le 29 octobre après s’être rendue dans la station balnéaire avec six amis la veille, et les autorités mexicaines affirment que sa cause de décès était une grave blessure à la moelle épinière. Une enquête pour homicide a été ouverte, WBTV signalé jeudi.

La famille de Robinson a d’abord été informée par les amis de Robinson qu’elle était tombée malade d’une intoxication alcoolique lors d’un voyage avec des amis au Fundadores Beach Club.

“Ils ont dit qu’elle ne se sentait pas bien, que c’était un empoisonnement à l’alcool”, a déclaré la mère de Robinson, Sallamondra Robinson, à propos des appels frénétiques qu’elle a reçus des amis de sa fille.

WBTV a rapporté que le certificat de décès brossait un tableau différent et décrivait la cause du décès comme étant le résultat d’une “lésion grave de la moelle épinière et d’une luxation de l’atlas” ainsi que d’une instabilité des deux premières vertèbres du cou.

L’alcool n’était pas mentionné dans le certificat de décès obtenu par le point de vente.

Le certificat ajoute que le temps approximatif entre la blessure et le décès était de 15 minutes, et une case qui demande si le décès était “accidentel ou violent” est marquée par “Oui”. WSOC-TV a rapporté.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux semble montrer une femme attaquant Robinson, et WSOC-TV a rapporté que la mère de Robinson a identifié les personnes dans la vidéo comme étant les amis de sa fille.

“Quella, peux-tu au moins riposter ?” On peut entendre un homme dire en arrière-plan tandis qu’une autre femme peut être vue en train de battre un Robinson déshabillé.

“Lève-toi frère, lève-toi”, dit la femme alors que Robinson s’assoit par terre.

On ne sait pas où ni quand la vidéo a été enregistrée.

“Ce n’était jamais un combat. Elle ne s’est pas battue, ils l’ont attaquée”, a déclaré Salamondra Robinson.

“Le bureau extérieur du FBI à Charlotte a ouvert une enquête sur la mort de la résidente de Charlotte, Shanquella Robinson à Cabo San Lucas, au Mexique, le 29 octobre 2022 ou vers cette date”, a déclaré le bureau extérieur du FBI à Charlotte à Fox News Digital dans un communiqué. “En raison de l’enquête en cours, nous n’avons pas d’autres commentaires.”