Trois inspecteurs de l’immigration et des frontières ont été mis en examen sur des accusations d’homicide dans le cas. Et mercredi dernier, le chef du service de l’immigration et des frontières du Portugal résigné dans le cadre d’une restructuration ordonnée par le ministère de l’Intérieur après la mort de M. Homeniuk.

La mort de M. Homeniuk s’est répercutée dans tout le Portugal, remettant en question les politiques d’immigration et de détention du pays et incitant le ministre de l’Intérieur à démissionner.

Quelques jours plus tard, il est mort d’asphyxie dans le centre après que des inspecteurs des frontières l’aient menotté et battu, selon les procureurs portugais, qui ont déclaré qu’il avait été victime de «traitements inhumains».

«La pression est énorme pour changer les choses pour le mieux», a déclaré Miguel Duarte, porte-parole de Humans Before Borders, un groupe de défense des migrants et des demandeurs d’asile.

L’affaire reflète également des problèmes plus larges sur la manière dont les migrants étrangers sont traités au Portugal, affirment les défenseurs des droits. La plupart des demandeurs d’asile arrivent avec des visas de touriste avant de finalement demander le statut de réfugié, et certains ont signalé des mauvais traitements, a déclaré Pedro Neto, directeur exécutif d’Amnesty International au Portugal. Les centres d’asile sont débordés dans le pays et davantage de ressources sont nécessaires pour les soutenir, a déclaré M. Neto, suggérant des solutions telles que des caméras corporelles pour les agents et de meilleures conditions de formation et de travail.

Dans une description des accusations en septembre, les procureurs ont déclaré que M. Homeniuk était arrivé sur un vol en provenance de Turquie et avait été interrogé en partie par un inspecteur qui ne parlait pas l’ukrainien et un autre qui n’était pas un interprète qualifié.

La famille de M. Homeniuk a déclaré par l’intermédiaire d’un avocat qu’il s’était rendu au Portugal pour chercher un emploi et qu’il n’avait donc pas besoin de visa. Il avait travaillé dans la gestion du trafic et dans la construction, a déclaré l’avocat.

Après avoir refusé de monter à bord du vol de retour, M. Homeniuk a montré des signes d’agitation au centre de détention, ont indiqué les procureurs.