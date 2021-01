Bien que la cause du décès n’ait pas été confirmée, le sort de Fei a relancé les enquêtes sur les horaires de travail brutaux et les inégalités massives dans l’industrie technologique chinoise, dont le pouvoir et la richesse font l’objet de critiques et de réactions publiques croissantes de la part des régulateurs. Les discussions en ligne sur la mort de Fei ont recueilli des centaines de millions de vues cette semaine, tandis que les régulateurs du travail de Shanghai ont déclaré aux médias locaux qu’ils avaient envoyé une équipe pour enquêter sur les contrats de travail et les heures de travail de Pinduoduo.

Dans un compte de médias sociaux de Pinduoduo, la colère du public a été déclenchée en disant initialement que les travailleurs de base étaient confrontés à un «compromis entre la vie et l’argent», une déclaration que l’entreprise a ensuite accusée d’être une opinion non autorisée d’un employé du marketing externalisé.

« Nous sommes navrés par la mort de Fei et nous nous sentons profondément pour sa famille », a déclaré Pinduoduo plus tard dans un communiqué, en utilisant le prénom de l’employée. «Elle était populaire parmi ses pairs et appréciée par ses collègues. Notre équipe accompagne la famille tout en apportant toute l’aide dont sa famille a besoin. «

Un employé du département de la protection du travail du district de Changning à Shanghai, qui a été joint par téléphone, a déclaré que les responsables enquêtaient sur l’affaire mais n’étaient pas en mesure de divulguer les détails à ce stade.

Rui Ma, un analyste technologique basé à San Francisco, a déclaré qu’il y avait un mécontentement face aux horaires de travail difficiles dans l’industrie de la haute technologie en Chine depuis des années, mais la colère s’est intensifiée à mesure que le soi-disant Schéma « 996 » – une abréviation de 9 h à 21 h, six jours par semaine – reste fermement ancrée malgré le statut et les ressources croissants de l’industrie.

« L’indignation a atteint un crescendo ces dernières années », a-t-elle déclaré. « Si vous souhaitez travailler dans ce secteur, vous n’avez pas l’impression qu’il existe de nombreuses options pour vous désabonner de 996. »

Le programme 996 est techniquement illégal en vertu de la législation du travail chinoise, qui limite le nombre d’heures supplémentaires pour les employés et exige des heures supplémentaires, a déclaré Aidan Chau, chercheur au China Labour Bulletin. Mais il y a eu peu d’application et les entreprises Internet chinoises ont besoin de 996 heures de travail à grande échelle.

« Toute entreprise Internet n’obéit pas à la loi », a déclaré Chau.

La crise des relations publiques pour Pinduoduo survient à un moment où les géants chinois de l’internet subissent la plus forte pression du gouvernement depuis la création de l’industrie, alors que leur pouvoir croissant menace les intérêts acquis et le contrôle de l’État sur des secteurs clés. Le plus grand rival du duo Pinduo, Alibaba, a été mis sous enquête anti-monopole en décembre, une chute de grâce qui a provoqué des ondes de choc dans le monde de l’entreprise. L’enquête fait suite à la décision de Pékin de réprimer l’introduction en bourse de Ant Group, une filiale de services financiers d’Alibaba, après que le fondateur d’Alibaba, Jack Ma, ait irrité le gouvernement en critiquant le système bancaire du pays.

Ma – qui approuvait auparavant la culture de travail de 996 – a été manifestement manquant d’événements publics au cours des dernières semaines.

Le fondateur de Pinduoduo, Colin Huang, est devenu La deuxième personne la plus riche de Chine l’année dernière, selon Ma Liste des milliardaires en temps réel Forbes. Fondée en 2015 en tant que plate-forme de transactions Groupon-esque, Pinduoduo a rapidement pris son envol, occupant le segment bas de gamme du commerce électronique qu’Alibaba passait en réponse à la poussée du public pour les produits contrefaits sur ses plates-formes.

Les détails de la mort de Fei reflétaient les conditions désastreuses des travailleurs derrière les empires Internet fastueux de Chine. Selon Pinduoduo, elle s’est effondrée après avoir quitté le travail à 1h30 du matin. La société a déclaré qu’elle avait écrit sur son compte interne qu’elle aidait Pinduoduo à gagner des parts de marché au Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine.

En réponse au tollé général, Pinduoduo a publié une déclaration citant le père de l’employé décédé et remerciant l’entreprise pour son aide. Il a également nié à l’origine le message « vivre pour de l’argent », conduisant la plate-forme de médias sociaux Zhihu à publier une déclaration publique inhabituelle confirmant qu’un compte Pinduoduo avait publié puis supprimé le commentaire – une indication que la controverse avait atteint un niveau où les entreprises périphériques se sont senties obligées de réagir.

En ligne, le cas de Fei a incité d’autres personnes à écrire sur leurs propres expériences avec les heures supplémentaires.

«Dans le cas de Pinduoduo, j’ai vu plus que la mort d’une jeune femme, mais aussi l’éclatement d’une famille et l’impuissance de dizaines de millions de travailleurs informatiques qui sont au bord de la mort mais qui se calment grâce à la manipulation capitaliste est resté », a écrit mardi un homme d’affaires chinois qui ne s’est identifié que par son nom de famille, Li.

La puissante chaîne de télévision publique chinoise CCTV a également critiqué indirectement Pinduoduo lundi. Sans nommer l’entreprise, un article de Weibo a déclaré que les entreprises ne peuvent pas avoir d’employés «qui échangeront leur vie contre de l’argent».

Un certain nombre d’entreprises chinoises ont été publiquement accusés au cours des années de décès d’employés dus aux heures supplémentaires. En 2006, la mort d’un ingénieur Huawei de 25 ans le travail jour et nuit a provoqué une réaction du public et contraint le géant des télécommunications à cesser d’encourager une «culture du matelas», où les ingénieurs travaillaient toute la nuit et dormaient sur des matelas par terre.