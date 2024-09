La mort d’un «suicide pod» conduit à des arrestations — RT World News

La police suisse a arrêté plusieurs personnes après la mort d’une Américaine utilisant cet appareil

La police suisse a annoncé mardi plusieurs arrestations après que le controversé pod Sarco, surnommé la « capsule suicide », ait été utilisé pour mettre fin à la vie d’une Américaine, lors de la première utilisation documentée de l’appareil.

Le Sarco, abréviation de sarcophage, est une capsule imprimée en 3D, conçue pour être manipulée par une seule personne qui peut entrer dans l’enceinte en forme de cercueil, s’allonger et appuyer sur un bouton. L’appareil diminue ensuite rapidement le niveau d’oxygène et pompe de l’azote, entraînant la mort de l’utilisateur par hypoxie.

Selon un communiqué publié par la police de Schaffhouse, la capsule a été déployée illégalement lundi dans les bois de la commune de Merishausen. Le parquet a lancé des poursuites pénales contre plusieurs personnes soupçonnées d’avoir « incitation et aide au suicide ».

Un porte-parole du groupe Last Resort, à l’origine de l’utilisation de ce dispositif, a expliqué que l’appareil avait été utilisé sur une Américaine de 64 ans qui souffrait d’un système immunitaire gravement affaibli. Il a ajouté que la femme avait enregistré son souhait de mourir et avait subi une évaluation psychiatrique avant de mettre fin à ses jours.

Le porte-parole a également déclaré que quatre personnes au total ont été arrêtées depuis le déploiement de la capsule : le coprésident de la société Florian Willet, ainsi qu’un journaliste néerlandais et deux ressortissants suisses. Il a ajouté que Willet était la seule personne présente au moment où la femme a mis fin à ses jours.















Dans une déclaration officielle de The Last Resort, Willet a décrit la mort de la femme américaine comme « Paisible, rapide et digne. »

Philip Nitschke, l’inventeur du pod Sarco, qui a observé la mort de la femme depuis l’Allemagne via un moniteur, a déclaré aux médias néerlandais que le processus « ça s’est bien passé » en ajoutant que « Cela ressemblait exactement à ce que nous attendions. »

« Quand elle est montée dans le Sarco, elle a immédiatement appuyé sur le bouton. Elle n’a rien dit. Elle voulait vraiment mourir. » a déclaré l’activiste australien anti-suicide et président du groupe pro-euthanasie Exit International.

La Suisse est l’un des rares pays au monde où le suicide assisté est légalisé, mais seulement sous certaines conditions. En juillet, le gouvernement suisse a explicitement interdit l’utilisation du Sarco Pod, invoquant un manque d’informations fiables sur la méthode utilisée. Les procureurs ont averti Exit Suisse que l’utilisation de cet appareil pourrait entraîner des décès. « de graves conséquences juridiques » et entraîner des peines de prison allant jusqu’à cinq ans.