Cinq jours plus tard, son corps est apparu dans une morgue d’un hôpital de la ville d’Omdurman, juste à l’extérieur de Kalakla. Selon le frère de Nouri, Yasser, la famille a refusé d’emmener le corps pour l’enterrement immédiat après avoir vu des signes évidents de mauvais traitements et de torture.

Le ministre de la Culture et de l’Information, Faisal Mohammed Saleh, a déclaré que la famille avait rencontré le procureur jeudi et avait demandé une autopsie pour révéler la cause du décès.