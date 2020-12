LE CAIRE (AP) – La mort d’un Soudanais qui a été enlevé alors qu’il était assis dans un café a suscité une controverse autour de la portée d’une force paramilitaire au Soudan dont les membres formaient autrefois l’épine dorsale d’une milice qui, selon des groupes de défense des droits, a commis des crimes de guerre au Darfour .

Bahaa el-Din Nouri, 45 ans, a été emmené le 16 décembre dans le quartier de Kalakla, au sud de la capitale, Khartoum, par des hommes en civil conduisant un véhicule sans plaques d’immatriculation, a déclaré sa famille.

Cinq jours plus tard, son corps est apparu à la morgue d’un hôpital de la ville d’Omdurman, juste à l’extérieur de Kalakla. La famille a refusé d’emmener le corps pour une inhumation immédiate après avoir vu des signes apparents de coups et de torture, selon le frère de Nouri, Yasser.

Le ministre de la Culture et de l’Information, Faisal Mohammed Saleh, a déclaré que la famille avait rencontré le procureur général jeudi et avait demandé une autopsie pour révéler la cause du décès.

Saleh, qui est également le porte-parole du gouvernement, a déclaré qu’une première enquête avait montré que Nouri était mort alors qu’il était interrogé par les Forces de soutien rapide, ou RSF.

Un porte-parole de RSF n’a pas répondu aux appels téléphoniques et aux SMS sollicitant des commentaires.

La force est en grande partie composée d’anciens miliciens Janjaweed qui ont exécuté une répression brutale dans la région du Darfour au Soudan au cours des deux dernières décennies. Des groupes de défense des droits ont accusé les Janjawid d’avoir commis des crimes de guerre, notamment d’avoir violé et tué des civils et incendié des villages lors de raids contre-insurrectionnels au Darfour et dans d’autres régions de l’ouest du Soudan pendant le conflit.

Le RSF est dirigé par le puissant général soudanais Mohammed Hamdan Dagalo, qui est également le chef adjoint du conseil souverain au pouvoir. Dagalo a été nommé par l’ancien dirigeant de longue date Omar el-Béchir lorsqu’il était au pouvoir pour diriger les RSF.

Depuis l’éviction d’al-Bashir en avril 2019, Dagalo est devenu le principal intermédiaire du pouvoir au Soudan avec ses forces déployées dans des zones de la capitale et d’autres grandes villes. Le pays est actuellement dirigé par un gouvernement conjoint militaro-civil.

Selon un rapport du site d’information soudanais Monti-Caroo, qui couvre largement les activités de RSF, Nouri était interrogé sur des allégations d’appartenance à un «groupe terroriste commercialisant des explosifs». Le rapport ne fournit pas de détails supplémentaires.

L’Association des professionnels soudanais, qui a contribué à mener des manifestations de masse contre el-Béchir, a appelé à la fermeture de tous les centres de détention gérés par RSF. Le groupe a également appelé à la libération de ses détenus ou à la remise des détenus à la police.

Dans un tweet satirique, l’analyste soudanais et le rédacteur en chef du quotidien al-Tayar, Osman Mirghani, ont suggéré que les conducteurs soudanais devraient retirer leurs plaques d’immatriculation «pour forcer le gouvernement à interdire» cette pratique.

Le militant Shamael el-Noor a appelé à ce que les responsables de la mort de Nouri soient tenus pour responsables et à la fin de l’impunité lorsque les suspects sont membres des forces de sécurité. Elle a déclaré que ce qui s’était passé avec Nouri pouvait arriver à n’importe qui, ajoutant que «c’est une indication sérieuse de l’inaction des institutions étatiques face aux problèmes de sécurité».