Le shérif du comté de Wayne, dans le Michigan, est décédé jeudi du coronavirus, devenant le dernier et l’un des membres les plus éminents des forces de l’ordre à succomber à la pandémie. Benny Napoléon, 65 ans, était le shérif du comté, qui comprend Detroit, depuis 2009. Le shérif a annoncé le 19 novembre qu’il avait été testé positif au virus et avait été hospitalisé le lendemain. Il est le troisième membre connu du bureau du shérif à mourir du virus. «Je ne peux pas penser à un dirigeant de cette ville qui a été plus aimé et admiré que Benny», a déclaré le maire Mike Duggan de Detroit, qui a battu le shérif Napoléon aux élections de 2013, dans un communiqué. «Il est né dans la ville, a servi notre communauté avec courage toute sa vie d’adulte et a aimé Detroit autant que quiconque que j’ai connu. Depuis les premières semaines de la pandémie, les responsables de l’application des lois ont exprimé leur vive inquiétude de constater qu’en tant qu’intervenants d’urgence qui interagissent régulièrement avec le public, leurs rangs étaient particulièrement vulnérables aux infections. Et en effet, le virus a fait des ravages sur les forces de l’ordre.

Plus de 300 employés des forces de l’ordre aux États-Unis sont décédés de Covid-19, selon une liste compilée à partir de reportages médiatiques par l’Ordre Fraternel de Police. The Officer Down Memorial Page, une organisation à but non lucratif qui rend hommage aux agents des forces de l’ordre, a compté 164 décès liés au coronavirus. Le propre frère du shérif Napoléon, le chef de la police de Highland Park, au Michigan, a surmonté un grave épisode de Covid-19, qui l’a conduit à l’hôpital pendant environ deux mois et demi et sous respirateur pendant une partie de ce temps. Les organismes d’application de la loi à travers le pays ont été aux prises avec des épidémies qui ont écarté des centaines d’agents, Detroit étant particulièrement touché. Le département de police de Detroit, dont le shérif Napoléon était autrefois le chef, a eu au moins 180 infections en avril, ce qui a obligé plus de 1000 agents à être mis en quarantaine à un moment donné. Même l’actuel chef du département, James Craig, a été testé positif.