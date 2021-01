La mort d’un policier intensifie les questions sur le siège du Capitole

WASHINGTON (AP) – Un policier est décédé des suites de blessures subies lorsque les partisans du président Donald Trump ont pris d’assaut le Capitole, un siège violent qui force des questions difficiles sur les jours restants au pouvoir du président vaincu et la capacité de la police du Capitole à sécuriser la zone.

La police du Capitole des États-Unis a déclaré dans un communiqué que l’officier Brian D. Sicknick avait été blessé « alors qu’il s’engageait physiquement avec des manifestants » lors de l’émeute de mercredi. Il est la cinquième personne à mourir à cause de la mêlée.

Le déchaînement qui a choqué le monde et laissé le pays à la dérive a forcé la démission de trois hauts responsables de la sécurité du Capitole pour ne pas avoir mis fin à la brèche. Cela a conduit les législateurs à exiger un examen des opérations et un briefing du FBI sur ce qu’ils ont appelé une «attaque terroriste». Et cela incite à un examen plus large du mandat de Trump et de ce qui va suivre pour une nation déchirée.

Les manifestants ont été exhortés par Trump lors d’un rassemblement près de la Maison Blanche plus tôt mercredi à se rendre à Capitol Hill, où les législateurs devaient confirmer la victoire présidentielle de Biden. La foule a rapidement franchi les barrières de la police, brisé les fenêtres et a défilé dans les couloirs, envoyant les législateurs se cacher.

Cinq sont morts à cause du siège du Capitole. Un manifestant, une femme blanche, a été abattu par la police du Capitole et il y a eu des dizaines d’arrestations. Trois autres personnes sont décédées après des «urgences médicales» liées à la brèche.

Malgré les allégations répétées de Trump de fraude électorale, les responsables électoraux et son propre ancien procureur général ont déclaré qu’il n’y avait aucun problème à une échelle qui changerait le résultat. Tous les États ont certifié que leurs résultats étaient justes et exacts, tant par les responsables républicains que démocrates.

Le sénateur Ben Sasse, R-Neb., A déclaré que la nouvelle de la mort du policier était « déchirante ».

« Rien de tout cela n’aurait dû se produire », a déclaré Sasse dans un communiqué. « Le Seigneur a pitié. »

Sicknick était retourné au bureau de sa division après l’incident et s’était effondré, selon le communiqué. Il a été emmené dans un hôpital local où il est décédé jeudi.

Deux démocrates de la Chambre des comités chargés de superviser les budgets de la police du Capitole ont déclaré que les responsables devaient être tenus de répondre de la mort «insensée».

« Nous devons nous assurer que la foule qui a attaqué la Maison du Peuple et ceux qui les ont incités soient pleinement tenus pour responsables », ont déclaré la représentante Rosa DeLauro, D-Ct., Et le représentant Tim Ryan, D-Ohio. Dans un communiqué.

Plus tôt jeudi, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré que toute journée restante avec le président au pouvoir pourrait être «un spectacle d’horreur pour l’Amérique». De même, le leader démocrate du Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que l’attaque du Capitole était «une insurrection contre les États-Unis, incitée par le président», et Trump ne doit pas rester au pouvoir «un jour» de plus.

Pelosi et Schumer ont appelé à invoquer le 25e amendement à la Constitution pour forcer Trump à quitter ses fonctions avant l’inauguration du président élu Joe Biden le 20 janvier. Schumer a déclaré que lui et Pelosi avaient tenté d’appeler le vice-président Mike Pence tôt jeudi pour discuter de cette option, mais qu’ils incapable de communiquer avec lui.

Au moins un législateur républicain s’est joint à l’effort. La procédure permet au vice-président et à une majorité du Cabinet de déclarer le président inapte à ses fonctions. Le vice-président devient alors président par intérim.

Pelosi a déclaré que si le cabinet du président n’agissait pas rapidement, la Chambre pourrait procéder à la destitution de Trump.

Trump, qui avait refusé à plusieurs reprises de concéder l’élection, l’a fait dans une vidéo de fin de jeudi de la Maison Blanche promettant une «transition transparente du pouvoir».

Deux républicains qui ont mené les efforts pour contester les résultats des élections, Ted Cruz du Texas et Josh Hawley du Missouri, ont fait face à des pairs en colère au Sénat. Cruz a défendu son objection aux résultats des élections comme étant «la bonne chose à faire» alors qu’il tentait en vain de faire ouvrir une enquête par le Congrès. À la Chambre, les dirigeants républicains, le républicain Kevin McCarthy de Californie et le républicain Steve Scalise de Louisiane se sont joints à effort pour annuler la victoire de Biden en s’opposant aux résultats du collège électoral.

Avec des tensions élevées, le Capitole a fermé ses portes et les législateurs n’ayant pas prévu de revenir avant l’inauguration, un sentiment inquiétant d’impasse s’est installé sur un siège principal du pouvoir national alors que Trump restait enfermé à la Maison Blanche.

Le géant des médias sociaux Facebook a banni le président de sa plate-forme et d’Instagram pour la durée des derniers jours au pouvoir de Trump, sinon indéfiniment, invoquant son intention d’attiser les troubles. Twitter l’avait fait taire la veille.

Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré que « les événements choquants » montrent clairement que Trump « a l’intention d’utiliser le temps qu’il lui reste au pouvoir pour saper la transition pacifique et légale du pouvoir ».

Le chef de la police du Capitole américain Steven Sund, sous la pression de Schumer, Pelosi et d’autres dirigeants du Congrès, a été contraint de démissionner. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a demandé et reçu la démission du sergent d’armes du Sénat, Michael Stenger, avec effet immédiat. Paul Irving, le sergent d’armes de longue date de la Chambre, a également démissionné.

Sund avait défendu la réponse de son département à la prise d’assaut du Capitole, affirmant que les officiers avaient «agi vaillamment face à des milliers d’individus impliqués dans de violentes actions émeutes».

La maire de Washington, Muriel Bowser, a qualifié la réponse de la police d ‘«échec».

Les législateurs des deux parties se sont engagés à enquêter et se sont demandé si un manque de préparation permettait à une foule d’occuper et de vandaliser le bâtiment. Le ministère du Pentagone et de la Justice avait été repoussé lorsqu’il offrait son aide.

Les législateurs noirs, en particulier, ont noté la manière dont les partisans de Trump, principalement blancs, étaient traités.

Le représentant nouvellement élu Cori Bush, D-Mo., A déclaré que si «nous, en tant que Noirs, avons fait les mêmes choses qui se sont produites … la réaction aurait été différente, nous aurions été disposés sur le terrain.

Les manifestants ont saccagé l’endroit, prenant le contrôle de la zone de la Chambre et de la chambre du Sénat et agitant des drapeaux Trump, américain et confédéré. Dehors, ils escaladèrent les murs et les balcons.

Le représentant Val Demings, D-Fla., Ancien chef de la police, a déclaré qu’il était « douloureusement évident » que la police du Capitole « n’était pas préparée ».

Les rédacteurs de l’Associated Press Mary Clare Jalonick, Zeke Miller, Alan Fram, Padmananda Rama et Michael Balsamo à Washington ont contribué à ce rapport.