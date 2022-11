La mort d’un piéton à la gare de Joliet fait toujours l’objet d’une enquête – Shaw Local

La mort d’un piéton de 60 ans qui a été heurté par un train le 26 octobre à Joliet fait toujours l’objet d’une enquête.

Mercredi, la porte-parole de Metra, Michael Gillis, a déclaré que la mort de Steven Spangler, de Joliet, a déclaré que l’incident faisait toujours l’objet d’une enquête.

Spangler a été déclaré mort le 26 octobre, après avoir été heurté par un train près du Joliet Gateway Center, situé au 90 East Jefferson Street, Joliet, selon le bureau du coroner du comté de Will.

La cause finale et les circonstances de la mort de Spangler seront déterminées à une date ultérieure dans l’attente d’une enquête plus approfondie, selon le bureau du coroner.

Le chef des pompiers de Joliet, Jeff Carey, a déclaré qu’une équipe de son département avait répondu à l’appel d’une personne heurtée par un train à 3 h 40 le 26 octobre, sur le quai près du Joliet Gateway Center.

Les services ferroviaires avaient été temporairement suspendus le 26 octobre à la suite de l’incident.

Des policiers de Metra étaient sur les lieux au Joliet Gateway Center et deux entrées de la plate-forme de Rock Island avaient été bloquées par du ruban de barricade.