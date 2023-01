La mort d’un perroquet en deuil prouve que les animaux aussi ont des sentiments

Les humains et les animaux possèdent des traits similaires lorsqu’il s’agit d’exprimer des émotions et des sentiments. Alors que nous, les humains, pouvons nous transmettre par des mots, les animaux partagent leur joie et leur peine par des gestes et des gémissements doux. La façon dont une personne réagirait à la perte d’un être cher, les animaux et les oiseaux réagissent également de la même manière, même si leur mode d’expression peut être différent. Preuve de la même chose, une vidéo déchirante d’un perroquet pleurant la mort de son ami a ému Internet.

La vidéo désormais virale a été partagée sur Twitter par Susanta Nanda, agente du Service forestier indien, le 2 janvier. “Au revoir signifie simplement que tu me manqueras jusqu’à ce que nous nous revoyions. En deuil comme nous. Traitez la nature avec empathie », lit le tweet.

Le clip de 20 secondes s’ouvre sur un perroquet vert perché au sommet du petit lit funéraire d’un autre perroquet, qui a déjà quitté le monde. Le perroquet semble incapable d’accepter la mort de son ami. Il continue de renifler son compagnon mort, poussant son bec comme s’il essayait de réveiller son ami ou de le ramener d’entre les morts. Le perroquet continue de donner des baisers à son compagnon, qui gisait sans vie sur le lit. Mais comme on le voit, tous ses efforts sont rendus vains.

Une vague de réactions au cœur brisé a inondé la section des commentaires du tweet. Twitterati semblait tout aussi attristé en regardant la vidéo décourageante. Alors qu’un utilisateur s’est exclamé: “Je n’ai pas de mots !!!” un autre a commenté : « Touchant… » « Les animaux et les oiseaux ont de l’empathie et de l’éthique… c’est nous, les êtres humains, qui n’avons pas de telles qualités de vie et laissons vivre… » a noté un troisième utilisateur.

Les animaux et les oiseaux ont de l’empathie et de l’éthique… c’est nous, les êtres humains, qui n’avons pas de telles qualités de vivre et de laisser vivre…— AMIT K BASU (@ amitbasu0107) 2 janvier 2023

Jusqu’à présent, la vidéo a amassé plus de 33,7 000 vues et reçu plus de 2 000 j’aime sur la plateforme de microblogging.

Ce clip viral vous a-t-il aussi bien remonté les yeux ?

