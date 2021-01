La mort d’un officier de police du Capitole a fait l’objet d’une enquête comme homicide; L’exposition juridique de Trump remise en question

WASHINGTON – La mort de l’officier de police du Capitole américain Brian Sicknick fait l’objet d’une enquête comme homicide par les autorités fédérales et locales – un développement qui soulève les enjeux d’une enquête déjà tentaculaire sur les crimes possibles commis lors de la violente violation de la sécurité au Capitole.

La mort de l’officier fédéral élargit le filet sur qui pourrait faire face à de graves accusations après qu’une foule d’émeutiers pro-Trump a pris d’assaut le Capitole mercredi. Cela a également soulevé des questions sur la possible exposition juridique du président Donald Trump après son départ pour le rôle qu’il aurait pu jouer dans l’incitation à la flambée.

Le procureur général par intérim, Jeff Rosen, a déclaré que le ministère de la Justice « n’épargnera aucune ressource pour enquêter et tenir responsables les responsables » de la mort de Sicknick. Un responsable au courant de l’affaire a déclaré que toutes les accusations criminelles liées à la mort de l’officier seraient fédérales parce que les événements qui l’ont précédé se sont déroulés sur une propriété fédérale.

Le chaos de cette semaine, qui a entraîné la mort de cinq personnes, a été l’aboutissement de semaines de ressentiment alimentés par les fausses déclarations de Trump selon lesquelles l’élection lui avait été volée. Quelques heures avant la faille de sécurité, Trump a exhorté ses partisans lors d’un rassemblement à se rendre au Capitole. Son avocat personnel, Rudy Giuliani, a encouragé la foule enthousiaste à s’engager dans un «procès par combat».

VÉRIFICATIONS DES FAITS: Ce qui est vrai, ce qui est faux (et les preuves) concernant les élections de 2020

Ken Kohl, un procureur du bureau du procureur américain à Washington, DC, a déclaré lors d’un appel avec des journalistes vendredi que les enquêteurs « ne s’attendent à aucune accusation » liée à l’incitation à la violence.

Un responsable du ministère de la Justice a déclaré que l’enquête sur les émeutes était centrée sur l’assaut du Capitole et la violence qui y est associée. Le responsable qui n’est pas autorisé à commenter publiquement a déclaré que les enquêteurs ne regardaient actuellement pas ceux qui auraient pu jouer un rôle pour encourager la foule, y compris Trump et d’autres qui se sont adressés au groupe avant l’agression. Le fonctionnaire, cependant, a averti qu’une enquête plus large n’était pas exclue.

Lorsqu’on lui a demandé si Trump devait être au centre de l’enquête criminelle en cours, Jim Pasco, directeur exécutif de l’Ordre fraternel de la police, a déclaré: « Vous allez là où les preuves vous mènent. Si les preuves y mènent, alors c’est comme ça. »

Le groupe de Pasco, le plus grand syndicat de police du pays, a approuvé Trump lors des élections de novembre.

Lors d’un appel avec des journalistes plus tôt cette semaine, Michael Sherwin, le premier procureur fédéral de Washington, DC, n’a pas exclu la possibilité de contrôler les actions du président, affirmant que les enquêteurs regardaient « tous les acteurs ».

‘Insondable’:La panne de sécurité de la police du Capitole entraîne la démission du chef

Le siège du 6 janvier a provoqué un verrouillage de plusieurs heures et interrompu ce qui aurait dû être un processus largement cérémoniel de comptage des votes des collèges électoraux certifiés par l’État.

Sicknick a été blessé alors qu’il « s’engageait physiquement avec des manifestants », a déclaré la police du Capitole. Il s’est effondré après son retour à son bureau et a été conduit à l’hôpital, où il est décédé jeudi soir. Quatre autres, dont un manifestant abattu par un officier de la police du Capitole, sont décédés et plusieurs policiers ont été blessés.

Officier de police du Capitole Brian Sicknick:Sicknick décédé après une émeute pro-Trump était un vétéran

Exposition juridique de Trump

Les experts juridiques affirment que la mise en accusation d’un ancien président entraînera probablement des obstacles juridiques et politiques.

« Un obstacle est toujours la preuve de l’intention », a déclaré Bruce Udolf, un ancien procureur fédéral qui a été avocat indépendant associé dans l’enquête Clinton Whitewater. « N’importe qui pourrait prétendre qu’ils n’avaient pas l’intention que leurs paroles provoquent une telle violence. »

Udolf a averti que les procureurs ne sont pas susceptibles de s’en prendre de manière agressive à des personnes qui ne sont pas directement responsables de la mort de l’officier.

« Mais », at-il ajouté, « c’est sérieux. »

Jimmy Gurule, ancien fonctionnaire du ministère de la Justice de l’administration George HW Bush et professeur de droit à l’Université de Notre-Dame, a déclaré que la conduite de Trump justifiait un examen approfondi.

Les charges s’accumulent:Les actions de « tous les acteurs », y compris Trump, pourraient faire l’objet d’un examen minutieux suite aux violences au Capitole, selon le procureur

« Ce serait une tragédie que cette anarchie reste impunie », a déclaré Gurule.

Pourtant, il a reconnu que prouver l’intention de Trump serait un obstacle juridique.

« Je pense que vous pouvez déduire l’intention des propres mots du président », a-t-il dit, faisant référence à l’appel de Trump à ses partisans de se rassembler à Washington et les exhortant plus tard à faire valoir leur point de vue au Capitole. « J’ai poursuivi des affaires avec moins de preuves que ce qui existe ici. »

Patrick Cotter, un ancien procureur fédéral de Manhattan, a déclaré qu’il serait « plus délicat » de monter une affaire pénale contre quelqu’un qui a incité à la violence qui a conduit à la mort de l’officier.

« Mais il est certain que des cas antérieurs ont soutenu que les personnes qui mènent des lynchages et d’autres actions violentes de la foule peuvent être responsables au moins d’homicide imprudent si elles engagent une action qui crée imprudemment une probabilité de blessures graves ou de mort », a déclaré Cotter.

Assassiner Felony?

La mort de Sicknick a également soulevé la question de savoir si le meurtre criminel – une doctrine juridique controversée qui permet aux procureurs d’accuser une personne de meurtre même en cas de mort involontaire ou accidentelle – pourrait être sur la table contre les émeutiers impliqués.

Les responsables du ministère de la Justice ont refusé de préciser vendredi si une accusation de meurtre pour crime était envisagée.

« Le meurtre criminel est toujours en jeu dans quelque chose comme ça », a déclaré Kohl, le procureur du bureau des avocats américains à Washington, DC. « Tant que nous n’aurons pas obtenu tous les faits et mené l’enquête, parler aux témoins, examiner les vidéos, nous ne sommes pas en mesure de commenter. »

Émeute au Capitole:Des émeutiers du Capitole américain sont identifiés et licenciés

Elliott Jacobson, un ancien procureur fédéral de Manhattan, a déclaré que poursuivre une affaire de meurtre serait une étape «agressive» mais «juridiquement valable» pour les procureurs.

«Cela enverrait un message clair que lorsque vous vous engagez dans ces activités violentes qui ont entraîné la mort, vous serez tenu responsable», a déclaré Jacobson. « L’idée même de la règle du meurtre criminel est destinée à dissuader d’autres types de conduite violente qui pourraient entraîner la mort de quelqu’un. Les gens ont soutenu pendant des siècles que c’était injuste, mais les procureurs disent que c’est tout à fait juste … C’est censé dissuader les gens. »

La loi sur le meurtre criminel permet aux procureurs de déposer des accusations de meurtre si quelqu’un est décédé au cours d’un crime. Par exemple, un voleur de banque peut être accusé de meurtre si un complice tue quelqu’un pendant le vol. Dans le système fédéral, plusieurs crimes sous-jacents, y compris les incendies criminels, les enlèvements, la trahison, l’espionnage, les abus sexuels, la maltraitance d’enfants et le cambriolage, pourraient mener à des accusations de meurtre.

Dans le cas de la violation du Capitole et de la mort de l’officier, les procureurs peuvent poursuivre des accusations de cambriolage pour pénétrer illégalement dans le bâtiment et commettre un meurtre, a déclaré Jacobson.

Quelqu’un qui a organisé la perturbation au Capitole ou a eu une confrontation physique avec Sicknick qui a conduit à ses blessures court un plus grand risque juridique que les émeutiers qui ont simplement escaladé les murs et les fenêtres, a déclaré Renato Mariotti, un ancien procureur fédéral. Beaucoup dépendrait également des circonstances et de la cause du décès de Sicknick.

‘Un échec colossal’:Comment les émeutiers pro-Trump ont-ils pu violer la sécurité du Capitole?

« Si le procureur accusant une certaine conspiration pour pénétrer sur le terrain et perturber les affaires du gouvernement… est-il possible que si quelqu’un meurt dans le cadre de cela, (les émeutiers) puissent être potentiellement tenus pour responsables? Oui, » a déclaré Mariotti. « Que cette accusation se produise dépend du lien entre ce que faisait un accusé en particulier et la mort de l’officier. »

Le chaos a déjà conduit à au moins 55 affaires pénales déposées par le ministère de la Justice contre des émeutiers qui ont été accusés d’entrée illégale, de violations d’armes à feu, de vol, d’agression et autres.

Parmi les personnes inculpées figurait Richard Barnett, un homme de l’Arkansas qui a été photographié en train de se prélasser dans le bureau de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. Barnett, qui a été arrêté, a été accusé d’être entré et de rester pour des motifs restreints, d’entrée violente et de vol pour avoir sorti des documents du bureau de Pelosi, ont déclaré des responsables.

Derrick Evans, un législateur de Virginie-Occidentale qui s’est enregistré en train de prendre d’assaut le Capitole, a été accusé d’avoir pénétré illégalement dans le bâtiment.

Les accusations déposées dans l’émeute du Capitole:Photo d’un homme sur le bureau de Pelosi, d’autres personnes arrêtées après le siège du Capitole

Qui a pris d’assaut le Capitole:La foule du Capitole a attiré des partisans de Trump de tous bords, du pompier au « chaman QAnon »

Lonnie Coffman, d’Alabama, fait face à des accusations après que des agents ont trouvé des armes à feu et 11 cocktails Molotov en sa possession.

« Nous sommes loin d’avoir terminé. Les émeutes et les destructions que nous avons vues ne seront pas tolérées par le FBI … Nous continuerons d’enquêter sur toutes les allégations d’activités criminelles », a déclaré Steven D’Antuono, directeur adjoint en charge du bureau du FBI à Washington. un appel avec les journalistes vendredi. « Juste parce que vous avez quitté la région de DC, vous pouvez toujours vous attendre à un coup à la porte si nous découvrons que vous faisiez partie de l’activité criminelle au Capitole. »

Sicknick a rejoint la police du Capitole en juillet 2008 et faisait partie de l’unité des premiers intervenants du département au moment de sa mort. Il a été membre de la Garde nationale du New Jersey de 1999 à 2003. Il a été déployé en Arabie saoudite et au Kirghizistan et a été libéré honorablement.

«L’ensemble du département USCP exprime ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis de l’officier Sicknick pour leur perte, et pleure la perte d’un ami et collègue», a déclaré la police du Capitole dans un communiqué.

Contributeur: Tom Vanden Brook