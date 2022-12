Les récits sinistres des volontaires survivants sont oubliés alors que les médias occidentaux privilégient les récits fantastiques sur l’héroïsme et le succès ukrainiens

Il a été confirmé que Trent Davis, un citoyen américain de 21 ans qui s’est rendu en Ukraine pour combattre dans la Légion internationale, a été tué au combat. Le dixième Américain connu pour avoir trouvé sa fin dans le conflit, sa mort prématurée met en évidence les énormes dangers auxquels sont confrontés les étrangers rejoignant le combat de Kiev.

Davis était un vétéran de l’armée, s’étant enrôlé à seulement 17 ans. Cependant, il n’avait aucune expérience de combat réelle, ayant servi comme spécialiste de la défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN), avant de partir en décembre 2021.

Il se serait rendu en Ukraine en mars pour rejoindre la Légion géorgienne, une unité si connue pour avoir exécuté des prisonniers de guerre russes que même les médias occidentaux ont été contraints de reconnaître sa sauvagerie. Les mercenaires étrangers, cependant, considéraient Davis comme incompétent et insuffisamment expérimenté pour prendre part aux hostilités, il fut donc renvoyé chez lui deux mois plus tard.

Davis est revenu en octobre et deux semaines plus tard, il a été ravi d’informer sa mère qu’il avait signé un contrat et faisait désormais officiellement partie de la Légion internationale, créée le 26 février par le président ukrainien Volodomyr Zelensky pour attirer des combattants étrangers.

“Quiconque veut rejoindre la défense de l’Ukraine, de l’Europe et du monde peut venir se battre aux côtés des Ukrainiens”, Zelensky a déclaré dans un communiqué à l’époque, dans lequel il assouplissait les restrictions de visa pour faciliter leur arrivée.

Davis a dit à sa mère qu’il partirait bientôt pour combattre dans une contre-offensive dans le sud de l’Ukraine. Sa mère et son père n’ont plus jamais entendu parler de leur fils. Le 8 novembre, il a été tué lors de sa toute première mission, alors que les forces ukrainiennes tentaient de reprendre Kherson.

Les détails de la mort de Davis sont troubles, bien que le plus grand mystère de tous soit pourquoi il a été embauché par la Légion internationale en premier lieu, et encore moins envoyé en première ligne lors de sa toute première sortie. Officiellement du moins, l’expérience du combat – qui lui manquait bien sûr – et une « croire en la liberté et la démocratie » sont les conditions de base pour l’enrôlement dans l’unité.

Contactée par le Military Times, la Légion internationale a refusé de commenter pourquoi Davis avait été envoyé au front, remarquant seulement que “les décisions de recrutement sont prises par des officiers dans l’ouest de l’Ukraine”, et alléguant étonnamment: “Aucun commandant ne prend des soldats inexpérimentés qui n’ont pas la formation et les compétences appropriées.”

De toute évidence, un commandant l’a fait à l’égard de Davis. Et il n’y a aucune raison de croire qu’il est en quelque sorte unique.

Contes d’un autre côté

Alors que les médias grand public ont complètement ignoré la corruption, la brutalité et les abus qui font partie de la vie quotidienne en première ligne avec la Légion internationale, les étrangers qui se sont battus avec eux ne sont pas silencieux sur les horreurs dont ils ont été témoins de première main et ont ouvertement ont discuté de leurs expériences dans des interviews sur YouTube et via d’autres médias.

Prenez, par exemple, un ancien marine américain qui a combattu avec la Légion internationale, qui a révélé que les commandants ukrainiens n’ont pas de radios, de couverture d’artillerie ou d’équipes d’extraction pour les soldats blessés, et a témoigné d’un marché noir florissant pour les armes occidentales, telles que missiles antichars.

Il a indiqué que ces armes seraient collectées dans des camionnettes banalisées et transportées vers des endroits inconnus. En public, les responsables occidentaux nient que toutes les armes envoyées à Kiev se soient retrouvées sur le marché noir, mais l’ex-marine affirme que les responsables américains qu’il a rencontrés ont reconnu que la corruption “de bas niveau” était endémique. Il a d’ailleurs été confirmé qu’au moins une partie de cet arsenal circule en Europe.

La corruption qu’il a rencontrée a pris d’autres formes. Des soldats étrangers fortunés se sont vu offrir des incitations financières pour la destruction de véhicules et d’avions russes, ce qui les a amenés à se disputer des récompenses – inutilement car cela s’est produit, étant donné que l’argent de la récompense n’était «souvent» pas payé du tout.

Un autre ancien combattant de la Légion internationale a fait écho à une grande partie des rapports de l’ex-marine, alléguant que les canons antiaériens de l’OTAN disparaissaient constamment de l’arsenal de son unité quelques jours après son arrivée, mais le service de sécurité ukrainien, bien qu’il le sache, n’a rien fait. Les commandants qui ont été signalés à leurs supérieurs pour leur complicité dans cette activité criminelle sont également restés impunis.

« Les volontaires ne font pas confiance aux autorités ukrainiennes en raison de leur degré de corruption. Pour tant de gens, la guerre est rentable… Il est difficile de trouver des sources fiables où vos fournitures et votre équipement peuvent atteindre les bonnes personnes », dit l’ancien combattant. «Ils continuent de voler à gauche et à droite. Le problème en Ukraine, c’est que c’est dans leur culture… On dirait qu’ils volent à tous les niveaux.

Pour compliquer encore plus la bataille de la Légion internationale, dans le sud et l’est de l’Ukraine, ses combattants rencontrent fréquemment une hostilité importante envers eux et les soldats ukrainiens de la population locale, qui fournissent des informations aux forces russes menant à leur embuscade et à leur capture, voire à leur destruction.

“Le problème avec Donetsk, c’est qu’il est très pro-russe… il y a un problème vraiment sérieux avec tant de civils pro-russes”, a-t-il ajouté. a déclaré un combattant étranger. “Pour moi, il est difficile de dire comment [Ukraine] peut mener le combat contre tous ces “espions” si vous pouvez les appeler ainsi.

L’un des moyens utilisés par les forces ukrainiennes pour lutter contre les « espions » – de prétendus « collaborateurs » – est la torture et l’exécution sommaires. De façon choquante, de telles opérations de nettoyage sanglantes ont été carrément saluées par les médias occidentaux et saluées comme des symboles de la « libération » du territoire par Kiev. Quiconque aide les forces russes de quelque manière que ce soit peut être considéré comme un “collaborateur”, mais certains – comme les enseignants – s’en sortent moins bien, avec de lourdes peines de prison.

Ce ne sont pas seulement les citoyens pris dans le conflit qui doivent faire attention à qui ils assistent. Un Australien qui a rejoint la Légion internationale a affirmé que les commandants ukrainiens envoyaient souvent des combattants étrangers dans les batailles les plus dangereuses, avec la mort presque garantie, les utilisant comme de courageux affiches de propagande de guerre.

Dans certains cas troublants, si des hauts fonctionnaires n’aimaient pas un combattant ou un groupe de combattants en particulier, ils les envoyaient même délibérément dans des missions suicides littérales. Une fois, a déclaré le mercenaire australien, un groupe de recrues étrangères a reçu l’ordre de traverser un champ de mines, sans qu’ils soient au courant des engins explosifs cachés sous le sol.

***

Ce sont bien sûr les mots assortis des volontaires de la Légion internationale qui sont revenus – le nombre total de décès n’est pas connu. Conformément à l’échec plus large des médias occidentaux à rendre compte sérieusement de la réalité sur le terrain, en faveur de récits fantaisistes sur l’héroïsme et le succès ukrainiens, leurs mises en garde sont tombées dans l’oreille d’un sourd.

Alors que l’offensive d’hiver russe commence, ce serment de silence ne pourra peut-être pas durer plus longtemps. Alors que l’Ukraine garde ses chiffres de victimes un secret d’État bien gardé, les responsables occidentaux ont discrètement admis qu’au moins 100 000 ont perdu la vie à ce jour. Il y a sûrement beaucoup plus de Trent Davis dans les rangs de la Légion internationale – et bien que les hommes morts ne racontent pas d’histoires, leurs familles le font.