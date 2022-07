La mort d’un médecin menacé par le COVID choque l’Autriche

BERLIN – Les dirigeants politiques autrichiens ont exprimé leur choc face à la mort d’un médecin qui a fermé son cabinet après avoir signalé avoir reçu des menaces de mort de la part d’opposants aux restrictions et aux vaccins COVID-19.

Les procureurs de Wels ont confirmé un suicide et déclaré que des notes avaient été trouvées, dont ils ne divulgueraient pas le contenu, a rapporté l’agence de presse autrichienne.

Kellermayr a annoncé il y a un mois qu’elle fermait temporairement le cabinet après plus de sept mois de menaces de mort. Elle a déclaré avoir dépensé plus de 100 000 euros (102 000 $) pour la sécurité.

À la mi-juillet, Kellermayr a déclaré qu’elle fermait définitivement le cabinet parce qu’elle ne pouvait «offrir aucune perspective quant à savoir si ou quand il nous sera possible de travailler dans des circonstances« normales »».

Le président autrichien Alexander Van der Bellen a écrit sur Twitter que ses pensées allaient à la famille et aux amis de Kellermayr.

« Mettons fin à cette intimidation et à cette peur. La haine et l’intolérance n’ont pas leur place dans notre Autriche. Trouvons toujours un moyen de vivre ensemble en paix », a-t-il déclaré.

“En tant que médecin, elle a consacré sa vie à la santé et au bien-être des autres”, a tweeté Rauch. “Les menaces de mort contre elle et ses collègues étaient une réalité brutale.” Il a qualifié un tel comportement menaçant d’inexcusable et a déclaré qu’il “doit enfin cesser”.