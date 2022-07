La mort d’un médecin menacé par le COVID choque l’Autriche

BERLIN (AP) – Les dirigeants politiques autrichiens ont exprimé leur choc face à la mort d’un médecin qui a fermé son cabinet après avoir signalé avoir reçu des menaces de mort de la part d’opposants aux restrictions et aux vaccins COVID-19.

Le corps du Dr Lisa-Maria Kellermayr, une médecin généraliste qui avait publiquement souligné l’efficacité de la vaccination, a été retrouvé vendredi dans son cabinet, dans une zone rurale du nord de l’Autriche, ont indiqué des médias autrichiens.

Les procureurs de Wels ont confirmé un suicide et déclaré que des notes avaient été trouvées, dont ils ne divulgueraient pas le contenu, a rapporté l’agence de presse autrichienne.

Kellermayr a annoncé il y a un mois qu’elle fermait temporairement le cabinet après plus de sept mois de menaces de mort. Elle a déclaré avoir dépensé plus de 100 000 euros (102 000 $) pour la sécurité.

À la mi-juillet, Kellermayr a déclaré qu’elle fermait définitivement le cabinet parce qu’elle ne pouvait «offrir aucune perspective quant à savoir si ou quand il nous sera possible de travailler dans des circonstances« normales »».

Le président autrichien Alexander Van der Bellen a écrit sur Twitter que ses pensées allaient à la famille et aux amis de Kellermayr.

« Mettons fin à cette intimidation et à cette peur. La haine et l’intolérance n’ont pas leur place dans notre Autriche. Trouvons toujours un moyen de vivre ensemble en paix », a-t-il déclaré.

Le ministre de la Santé, Johannes Rauch, a déclaré que la mort de Kellermayr “me choque profondément”.

“En tant que médecin, elle a consacré sa vie à la santé et au bien-être des autres”, a tweeté Rauch. “Les menaces de mort contre elle et ses collègues étaient une réalité brutale.” Il a qualifié un tel comportement menaçant d’inexcusable et a déclaré qu’il “doit enfin cesser”.

En juin, les procureurs de Wels ont clos une enquête sur un Allemand soupçonné d’avoir menacé Kellermayr, affirmant que les autorités allemandes étaient responsables de l’affaire, a rapporté APA. La police autrichienne a poursuivi une enquête contre des inconnus.

The Associated Press