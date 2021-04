La mort d’un lutteur de sumo japonais avec une blessure à la tête suscite la critique des soins médicaux

Un lutteur de sumo japonais est décédé un mois après avoir atterri sur la tête lors d’un combat et allongé sans surveillance pendant plusieurs minutes, ce qui soulève de nouvelles inquiétudes quant aux soins prodigués aux combattants. La vidéo d’Hibikiryu, 28 ans, allongée sur le ventre pendant plusieurs minutes avant de recevoir une aide médicale, a suscité de nombreuses critiques et des questions sur les raisons pour lesquelles les médecins n’étaient pas présents au bord du ring. Le lutteur de rang inférieur, de son vrai nom Mitsuki Amano, aurait été hospitalisé depuis l’incident du 26 mars. Il est décédé mercredi d’une insuffisance respiratoire aiguë, a déclaré l’Association japonaise de sumo dans un communiqué. «Que son âme repose en paix, et nous lui exprimons notre profonde gratitude», indique le communiqué.

Les médecins lors des combats de sumo ne sont pas assis au bord du ring et il est habituel d’attendre que les lutteurs se lèvent d’eux-mêmes après avoir été projetés ou tombés.

Hibikiryu a également été retourné par des fonctionnaires, ce que les experts ont souligné n’aurait dû être fait que par des médecins qualifiés, étant donné le risque de blessure à la colonne vertébrale.

L’association de sumo a déclaré « qu’un lien de causalité entre la mort du lutteur et sa blessure n’est pas clair à ce stade ».

«Quant à la manière d’améliorer les systèmes médicaux d’urgence, nous annoncerons quelque chose lorsque nous le déciderons formellement», a déclaré une porte-parole à l’AFP.

Plusieurs quotidiens sportifs japonais ont déclaré que l’association de sumo discutait de changements, notamment de stationner des médecins au bord du ring, comme c’est le cas en boxe professionnelle.

Il n’y a pas eu de rapports antérieurs de lutteurs décédés après des blessures subies lors de combats, mais les dangers du sport et les normes médicales ont été mis à l’honneur.

Une controverse a éclaté lors du tournoi du nouvel an en janvier lorsqu’un lutteur victime d’une commotion cérébrale a été invité à retourner sur le ring, a rapporté le quotidien Sports Nippon.

‘C’EST CE QUE J’AI PEU’

«Le choc du« tachiai »(charge initiale) serait supérieur à une tonne. Le frisson et l’attrait du sumo sont pleins de dangers », a écrit un journaliste du journal dans une analyse.

Il a dit qu’un ancien lutteur de haut niveau avait décrit le sport comme «comme subir des accidents de voiture tous les jours».

Une série de scandales de bizutage, y compris des révélations de coups et d’autres abus, a également soulevé des questions sur le traitement que le sumo a réservé à ses combattants.

La mort d’Hibikiryu a suscité de nombreuses critiques sur la lenteur de la réponse médicale dans ce sport profondément traditionnel.

«C’est ce que je craignais», a tweeté Mikito Chinen, médecin et romancier.

« Je ne pouvais pas en croire mes yeux en tant que lutteur, qui avait manifestement de grandes chances de se blesser à la colonne vertébrale … a été laissé sans traitement pendant plusieurs minutes alors qu’ils donnaient la priorité à l’annonce de qui avait gagné. »

Hideo Ito, un acupuncteur et massothérapeute qui soigne les lutteurs de sumo depuis deux décennies, a déclaré qu’Hibikiryu avait peut-être endommagé sa colonne vertébrale en tombant.

« C’était un lutteur merveilleux qui avait toujours un sourire gentil et était toujours attentif aux autres », a déclaré Ito à l’AFP, appelant les médecins à être en attente à chaque combat.

Le risque de blessures graves à la tête est devenu un problème dans plusieurs sports ces dernières années, notamment le football américain, le rugby et le football.

La vague de mauvaise publicité de Sumo ces dernières années a suscité des appels à des réformes, y compris sur les règles d’admission des femmes sur le ring.

En 2018, l’Association japonaise de sumo a été contrainte de présenter des excuses après que des femmes qui se sont précipitées au secours d’un fonctionnaire qui s’était effondré dans un ring se sont vu à plusieurs reprises dit de partir.

Les anneaux de terre de Sumo, connus sous le nom de «dohyo», sont considérés comme sacrés dans la foi shintoïste japonaise et les femmes – considérées comme rituellement impures – ne sont pas autorisées à entrer par peur de profaner le sol sacré.

