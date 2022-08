La mort d’un homme lors d’une rencontre avec la police entraîne un règlement de 5 millions de dollars

Les proches d’un homme noir de 19 ans décédé lors d’une lutte avec des policiers sur la côte est du Maryland ont conclu un règlement partiel de 5 millions de dollars de leur poursuite pour mort injustifiée, un accord qui nécessite également des améliorations dans la formation et les politiques de la police, ont annoncé les avocats de la famille Lundi.

Le procès fédéral de la famille a accusé la police d’avoir utilisé une force excessive sur Anton Black après l’avoir poursuivi et tenté de le retenir devant la maison de sa famille dans la campagne de Greensboro, Maryland, en 2018. Les agents ont menotté Black et lui ont enchaîné les jambes avant qu’il ne cesse de respirer.

Le procès a également accusé la police d’avoir tenté de dissimuler un meurtre injustifié, affirmant à tort que Black était drogué et faisait preuve d’une force “surhumaine”.

La mort de Black a alimenté les appels à une enquête indépendante et inspiré des réformes législatives. Une loi de l’État nommée d’après Black a élargi l’accès du public aux dossiers sur les affaires disciplinaires de la police. Il est entré en vigueur en septembre dernier.

Le règlement du procès résout les réclamations de la famille contre trois villes du Maryland – Greensboro, Ridgely et Centerville – et plusieurs personnes : l’ancien officier de police de Greensboro Thomas Webster IV, l’ancien chef de la police de Greensboro Michael Petyo, l’ancien chef de la police de Ridgley Gary Manos, l’officier de police de Centerville Dennis Lannon et ancien directeur de la ville de Greensboro Jeannette Cleveland.

Le règlement oblige les trois villes à mettre à jour leurs politiques régissant le recours à la force par les policiers, à fournir aux agents une formation en santé mentale et une formation annuelle sur les «préjugés implicites» et les techniques de désescalade.

Black avait été diagnostiqué avec une forme sévère de trouble bipolaire. Il a été hospitalisé moins de deux semaines avant sa mort après que son père a appelé la police, craignant que son fils n’agisse étrangement à la maison.

L’accord ne résout pas les réclamations de la famille contre l’ancien médecin légiste en chef du Maryland, David Fowler, et le bureau du médecin légiste de l’État. Le rapport d’autopsie du médecin légiste a indiqué que la mort de Black était accidentelle et a déclaré qu’une maladie cardiaque congénitale, une maladie mentale et le stress de la lutte avaient probablement contribué à sa mort.

Un expert des plaignants du procès, un cardiologue de l’Université Johns Hopkins, a conclu que l’asphyxie était la cause de la mort de Black.

“Il n’y avait rien d’accidentel là-dedans”, a déclaré l’avocat de la famille Rene Swafford lors d’une conférence de presse lundi.

Une caméra du corps de la police a capturé des parties de la rencontre de Black avec la police le 15 septembre 2018. La vidéo montre Webster confrontant Black en réponse à un appel au 911 indiquant qu’un homme traînait brutalement un enfant sur la route dans une prise de tête.

Le garçon, un ami de la famille de Black, a dit à l’officier que Black était « schizophrène » et avait agi de façon étrange. Lorsque Webster a ordonné à Black de placer ses mains derrière son dos et lui a dit qu’il était en état d’arrestation, Black a dit: “Je t’aime”, puis s’est retourné et a couru dans la direction opposée.

Manos et Lannon n’étaient pas en service lorsqu’ils ont essayé d’aider Webster à arrêter Black.

Après que Black soit retourné chez sa famille et soit monté dans une voiture, Webster a utilisé une matraque pour briser une vitre de voiture, puis a utilisé un pistolet paralysant sur Black. Plus tard, lors d’une lutte sur le porche de la maison de sa famille, Black a perdu connaissance alors que Manos, Lannon et Webster tentaient de le retenir.

“Même après qu’Anton ait été menotté, les policiers ont ignoré le danger qu’ils causaient et ont maintenu Anton dans une contention couchée pendant environ six minutes alors qu’il luttait pour respirer, perdait connaissance et subissait un arrêt cardiaque”, indique le procès.

La mère de Black se tenait à proximité, criant son nom et le suppliant de répondre. Black a ensuite été déclaré mort dans un hôpital.

“Ils devaient savoir qu’il était en train de mourir”, a déclaré le père d’Anton, Antone Black. “Ils ont tué mon fils sans raison.”

En janvier, un juge fédéral a refusé de rejeter le procès. La juge de district américaine Catherine Blake a déclaré que la vidéo de la caméra corporelle de la rencontre mortelle ne contredit pas de manière concluante les affirmations de la famille selon lesquelles la police a utilisé une force excessive contre Black. Le juge a conclu qu’un jury raisonnable “pourrait parvenir à plus d’une conclusion” sur la question de savoir si les agents avaient utilisé un degré raisonnable de force contre Black.

Un procureur de comté n’a pas demandé à un grand jury d’examiner les accusations criminelles dans la mort de Black.

Des avocats de l’American Civil Liberties Union du Maryland font partie des avocats représentant la famille de Black.

Les avocats des trois villes et d’autres accusés municipaux n’ont pas immédiatement répondu à un appel téléphonique demandant des commentaires sur le règlement.

La famille et la Coalition for Justice for Anton Black ont ​​intenté leur action en justice en décembre 2020. Selon la poursuite, Black est mort d’une «manière effrayante» à celle de George Floyd, l’homme noir dont le meurtre en mai 2020 par un policier de Minneapolis a conduit à des manifestations mondiales contre l’injustice raciale et les abus de la police.

Michael Kunzelman, Associated Press