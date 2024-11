La mort d’un homme jugé dans le métro de New York est allée « beaucoup trop loin », déclarent les procureurs dans leur déclaration liminaire

Daniel Penny est allé « beaucoup trop loin » lorsqu’il a étranglé Jordan Neely dans une rame de métro de New York l’année dernière jusqu’à sa mort, a déclaré vendredi un procureur de Manhattan aux jurés lors des déclarations liminaires du procès pour homicide involontaire de Penny.

La procureure adjointe du district, Dafna Yoran, a déclaré que même si l’intention initiale de Penny de protéger les autres passagers de quelqu’un qu’il percevait comme une menace était louable, cet éloge a disparu lorsqu’il a continué à retenir Neely après qu’il ait perdu connaissance et après que les autres passagers soient sortis du train en toute sécurité. voiture.

« Un étranglement n’est autorisé que lorsqu’il est absolument nécessaire et seulement aussi longtemps que cela est absolument nécessaire », a déclaré Yoran aux jurés. « Et ici, l’accusé est allé beaucoup trop loin. »

Penny, 26 ans, est accusé d’homicide involontaire et d’homicide par négligence criminelle lors du meurtre, le 1er mai 2023, de Neely, 30 ans, un homme noir sans abri qui avait des antécédents de maladie mentale et divertissait parfois les usagers du métro en se faisant passer pour un imitateur de Michael Jackson.

L’ancien Marine Daniel Penny arrive au tribunal pénal de Manhattan le 28 juin 2023.

Yoran a déclaré que lorsque Neely est monté à bord du train ce jour-là, il était sans abri, souffrant de maladie mentale et riche en cannabinoïdes synthétiques. Il a parlé d’avoir faim, soif et a proféré des menaces de mal aux gens et de vouloir retourner en prison, ce qui a effrayé les gens dans le train, a déclaré Yoran.

Mais elle a déclaré que Penny était « inutilement imprudente » lorsqu’il a attrapé Neely par derrière « sans hésitation » et l’a amené à l’étage d’un train F sale du centre-ville, où Neely prenait son dernier souffle.

L’avocat de Penny, Thomas Kenniff, a déclaré dans sa déclaration liminaire que Penny, un ancien Marine, n’avait pas l’intention de tuer Neely lorsqu’il l’avait mis dans ce que Kenniff a décrit comme « une variante d’un étranglement non mortel ».

Kenniff a déclaré aux jurés que les preuves montreraient que Penny n’avait pas l’intention de blesser Neely et qu’il avait déployé « tous les efforts conscients » pour éviter de le tuer. L’avocat de la défense a également contesté la conclusion du médecin légiste en chef de la ville selon laquelle Neely était mort d’une compression au cou suite à l’étranglement.

Selon Kenniff, Neely avait traversé le wagon de métro, s’était jetée sur les passagers et s’était approchée d’une femme qui protégeait son fils derrière une poussette. Il a déclaré que Penny avait entendu Neely dire : « Je vais tuer », ce qui l’a incité à agir.

Kenniff a déclaré que Penny voulait seulement détenir Neely jusqu’à l’arrivée de la police.

Jordan Neely à New York, en 2009.

Le procès de Penny a suscité un grand intérêt, qui est devenu source de discorde puisque certains le dénoncent comme un justicier et d’autres le louent comme un héros. L’affaire a également soulevé des inquiétudes quant à la race comme facteur dans la mort de Neely. Penny est blanche. Neely était noir.

Pendant ce temps, les défenseurs des personnes sans abri et atteintes de maladie mentale ont critiqué la ville pour ne pas en faire assez pour aider des personnes comme Neely, qui ont des antécédents des deux.

Avant les déclarations liminaires vendredi, des manifestations à l’extérieur ont pu être brièvement entendues à l’intérieur de la salle d’audience, ce qui a conduit le juge Maxwell Wiley à ajouter à ses instructions normales au jury une directive spéciale selon laquelle les jurés ignorent tout bruit qu’ils entendent à l’extérieur.

Le jury, composé de 12 membres, choisis après près de deux semaines de sélection, restera anonyme. Sept des 12 jurés sont des femmes et huit sont blancs.

Yoran a accusé cette semaine les avocats de Penny d’avoir gréé des jurés de couleur. Le procès devrait durer six semaines.

En plus des déclarations liminaires, les jurés ont entendu vendredi trois policiers qui étaient intervenus dans le wagon de métro. Ils ont décrit les mesures de sauvetage prises par les agents et autres premiers intervenants pour tenter de sauver Neely, notamment l’administration de Narcan et la réalisation de compressions thoraciques.

Kenniff a déclaré que les jurés entendraient également pendant le procès des usagers du métro qui craignaient pour leur vie.

Les deux parties ont l’intention d’utiliser la vidéo d’un passant de ce jour-là pour faire valoir leurs arguments auprès des jurés, Yoran qualifiant l’enregistrement d’un passager de train de « l’élément de preuve le plus critique de ce procès ».

La vidéo, a-t-elle dit, montrera clairement que Penny s’est approchée de Neely dans les 30 secondes suivant son embarquement dans le train et qu’il a continué à le retenir même après que deux hommes l’ont aidé à clouer Neely au sol. À ce stade, a déclaré Yoran, Neely, qui mesurait 6 pieds 1 pouce et pesait environ 150 livres au moment de sa mort, était en infériorité numérique et « un étranglement n’était pas nécessaire », mais Penny n’a pas cédé.

Mais Kenniff a déclaré que les vidéos ne raconteraient pas toute l’histoire. Il a dit qu’au moment où les gens ont commencé à enregistrer, Penny avait du mal à retenir Neely depuis deux minutes.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com