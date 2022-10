La mort d’un grimpeur américain nous rappelle à quel point l’Himalaya est de plus en plus dangereux

La mort de l’alpiniste américaine Hilaree Nelson a montré à quel point l’Himalaya est traître, les dangers qui, selon les guides et les experts, augmentent en raison du changement climatique et du fait que de plus en plus de personnes recherchent des sensations fortes en haute altitude. Nelson, 49 ans, a été mortellement emportée près du sommet du Manaslu de 8 163 mètres (26 781 pieds), la huitième plus haute montagne du monde qu’elle et son partenaire tentaient de dévaler à ski. Son corps a été récupéré mercredi.

Quels sont les plus grands tueurs ?

Le Népal abrite les sommets himalayens les plus populaires. Entre 1950 et 2021, 1 042 décès y ont été recensés, dont 405 au cours de ce siècle.

Un tiers des décès sont causés par des avalanches, selon la base de données himalayenne, et un tiers par des chutes d’alpinistes. Beaucoup meurent également du mal des montagnes et de l’épuisement.

Le plus meurtrier est le massif de l’Annapurna de 8 091 mètres, avec 72 décès pour 365 ascensions depuis les années 1950, soit un pour cinq sommets réussis. Dhaulagiri et Kanchenjunga ont tous deux un taux de mortalité supérieur à 10 %.

Les passages escarpés et le danger d’avalanche ont valu au K2 pakistanais le nom de “montagne sauvage”, avec au moins 70 morts depuis 1947.

La plupart des décès surviennent sur l’Everest, avec plus de 300 décès entre 1950 et 2021. Mais avec beaucoup plus d’alpinistes, le taux de mortalité est relativement faible à 2,84 %.

Comment le changement climatique a-t-il touché l’Himalaya ?

Une étude de 2019 a averti que les glaciers himalayens fondaient deux fois plus vite qu’avant le début du siècle.

Une autre étude cette année, utilisant la datation au carbone, a montré que la couche supérieure de glace près du sommet de l’Everest avait environ 2 000 ans, suggérant que le glacier s’amincissait plus de 80 fois plus vite que le temps qu’il a fallu pour se former.

Comment cela a-t-il augmenté les dangers ?

Bien qu’aucune recherche approfondie n’ait été effectuée sur le changement climatique et les risques d’alpinisme dans l’Himalaya, les alpinistes ont signalé un élargissement des crevasses, de l’eau courante sur des pentes auparavant enneigées et une formation croissante de lacs glaciaires.

“Porter des crampons à neige sur la glace qui s’amincit et les rochers exposés peut être particulièrement dangereux”, a déclaré l’alpiniste népalais très expérimenté Sanu Sherpa, 47 ans, qui a gravi les 14 plus hauts sommets du monde à deux reprises.

« L’enneigement est beaucoup moins important. Je crains que les montagnes ne soient que des rochers dans les prochaines générations.

À mesure que les glaciers deviennent plus imprévisibles, le risque d’avalanche peut augmenter.

En 2014, un immense mur de neige, de glace et de roche s’effondrant a tué 16 guides népalais sur la perfide chute de glace de Khumbu dans l’Everest dans l’un des accidents les plus meurtriers de l’Himalaya.

« Le temps est devenu plus capricieux. Certaines années sont plus chaudes, d’autres plus froides”, a déclaré à l’AFP un blogueur alpiniste Alan Arnette.

“Dans l’ensemble, les modèles historiques habituels ne peuvent pas être utilisés comme prévisions, donc l’escalade est devenue beaucoup plus dangereuse en ce qui concerne la météo.”

Qu’en est-il de la surpopulation ?

Mais les experts disent qu’un tueur majeur est aussi l’inexpérience d’une nouvelle vague de touristes alpinistes mal préparés se précipitant vers les sommets parmi les centaines qui affluent au Népal, au Pakistan et au Tibet chaque année.

La croissance rapide de l’industrie de l’escalade a créé une concurrence féroce entre les entreprises pour les affaires, ce qui fait craindre que certaines prennent des raccourcis en matière de sécurité.

Le Népal a délivré cette année 404 permis pour le pic du Manaslu, soit le double de la normale. Le Pakistan en a émis environ 200 pour K2, soit le double du nombre habituel.

En 2019, un embouteillage massif sur l’Everest a forcé les équipes à attendre des heures dans des températures glaciales, abaissant les niveaux d’oxygène épuisés qui peuvent entraîner des maladies et de l’épuisement.

Au moins quatre des 11 décès cette année-là ont été imputés au surpeuplement.

Quelles sont les mesures prises pour rendre les montagnes plus sûres ?

De nombreux voyagistes utilisent désormais des drones pour la télédétection pour l’évaluation des risques, surveillent les données vitales des grimpeurs en temps réel et certains grimpeurs portent des trackers GPS.

Les organisateurs de l’expédition stockent également plus d’oxygène et la qualité des bulletins météorologiques s’est considérablement améliorée.

Mais Lukas Furtenbach de Furtenbach Adventures a déclaré qu’il fallait faire plus.

“Les entreprises doivent investir dans l’éducation et la formation aux avalanches et dans des outils d’évaluation des risques pour leurs guides, ainsi que dans des équipements d’avalanche comme les balises et (la technologie de sauvetage) RECCO”, a-t-il déclaré à l’AFP.

Mais en fin de compte, cela dépend des décisions que prennent les opérateurs.

“Nous travaillons bien sûr aussi dur que possible pour amener nos clients au sommet, mais seulement si cela peut être fait dans des marges strictes”, a déclaré Mike Hamill de Climbing the Seven Summits.

“Nous n’avons pas peur de reculer d’une ascension si les conditions ou la météo dictent qu’elle est trop dangereuse.”

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici