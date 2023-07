La mort d’un gonfleur d’airbag Takata déclenche un nouvel avertissement américain concernant les camionnettes Ram

Stellantis exhorte les propriétaires américains d’environ 29 000 camionnettes Dodge Ram plus anciennes à cesser de les conduire après qu’un passager a été tué par l’explosion d’un gonfleur d’airbag Takata.

La société affirme que les propriétaires des camionnettes de l’année modèle 2003 devraient contacter un concessionnaire ou la société pour savoir si leurs camions font partie d’un rappel massif de Takata. Stellantis dit que les camions ne devraient pas être conduits tant que les réparations n’auront pas été effectuées.

La société affirme que la personne a été tuée dans un accident le 13 mai qui a provoqué le gonflage des coussins gonflables. Il ne dirait pas où l’accident s’est produit ni n’identifierait la victime. La personne « a succombé à une blessure grave compatible avec celles observées lors de précédentes pannes de gonfleur Takata », a déclaré Stellantis dans un communiqué préparé mardi.

Il s’agit du 26e décès aux États-Unis depuis mai 2009, et plus de 30 personnes ont été tuées dans le monde. On pense que le décès de May est la première personne tuée par l’explosion d’un gonfleur d’airbag passager avant. Le reste des décès étaient des conducteurs.

Takata a utilisé du nitrate d’ammonium pour créer une petite explosion afin de gonfler les coussins gonflables lors d’un accident. Mais le produit chimique peut devenir plus volatil avec le temps lorsqu’il est exposé à l’humidité de l’air et à des températures élevées répétées. L’explosion peut rompre une cartouche métallique et projeter des éclats d’obus tranchants dans l’habitacle.

La plupart des décès et environ 400 blessés sont survenus aux États-Unis, mais ils se sont également produits en Australie et en Malaisie.

Le potentiel de dysfonctionnement dangereux a conduit à la plus grande série de rappels d’automobiles de l’histoire des États-Unis, avec au moins 67 millions de gonfleurs Takata impliqués. Le gouvernement américain dit que des millions n’ont pas été réparés. Environ 100 millions de gonfleurs ont été rappelés dans le monde. L’explosion des coussins gonflables a mis Takata Corp. du Japon en faillite.

Stellantis dit qu’il fournira un transport gratuit pour aider les gens et leurs véhicules à se rendre chez les concessionnaires et à en revenir.

La société affirme que la mort de mai est la quatrième dans ses véhicules. Les camionnettes ont été rappelées en 2015 et six avis ont été envoyés au domicile du propriétaire, mais les réparations de rappel n’ont pas été effectuées.

L’année dernière, Stellantis a dit aux propriétaires de Chrysler 300 et de Dodge Magnums, Chargers et Challengers des années modèles 2005 à 2010 qu’ils devraient cesser de les conduire après que trois autres décès aient été signalés.

La société affirme qu’environ 233 000 véhicules n’ont pas été réparés et restent sur la route malgré de nombreuses tentatives pour joindre les propriétaires.

Les propriétaires de tous les véhicules peuvent vérifier si leurs voitures sont couvertes par les rappels Takata en se rendant sur https://www.nhtsa.gov/recalls et en saisissant leur numéro d’identification de véhicule à 17 chiffres.