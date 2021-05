La mort d’un garçon israélien dans une pièce sécurisée secoue le pays

La nouvelle de sa mort, accompagnée dans de nombreux reportages d’une photo du garçon aux yeux sombres dans un costume Teenage Mutant Ninja Turtles, était assez déchirante. Mais qu’est-ce qui a rendu les choses encore plus troublantes, même pour une ville qui a souffert 20 ans d’attaques à la roquette , était que lorsque la roquette est tombée, vers 18 heures mercredi, une sirène d’alerte à la roquette avait fourni quelques secondes d’avertissement et Ido s’était réfugié dans une pièce sécurisée fortifiée destinée à le protéger du mal.

Il était 13h30 vendredi et un petit garçon de la rue était mis au repos à quelques kilomètres au nord. Ido Avigal, 5 ans, avait été tué deux jours plus tôt, lorsqu’une roquette en provenance de Gaza un coup direct dans un immeuble voisin de l’immeuble d’appartements de sa tante, où il rendait visite à sa mère et à sa sœur aînée.

C’était la première mort de ce genre dans une pièce sécurisée fortifiée dont tout le monde pouvait se souvenir.

«Alors ne devrions-nous pas faire confiance au coffre-fort maintenant? a demandé Andrei Mardachayev, 38 ans, qui vit dans un immeuble à environ 250 mètres et était venu voir les dégâts avec sa femme, Irit, et trois jeunes enfants.

«Non, non, ne dites pas cela», a déclaré Mme Mardachayev. «Nous devons encore y entrer lorsque la sirène se déclenche.»

Israël est fier de la protection qu’il offre à ses citoyens. La résilience sociale et la réduction des pertes civiles donnent également au gouvernement et à l’armée plus d’espace et de temps pour exécuter des guerres.

Dans la série de combats en cours, qui a commencé lundi, des groupes militants à Gaza ont tiré plus de 2000 roquettes sur Israël, dont plus de 600 visant Sderot, a déclaré l’armée israélienne. Israël a frappé Gaza avec des centaines de frappes aériennes et de tirs d’artillerie. Vendredi, le bilan palestinien était d’environ 120 morts, selon les responsables de la santé à Gaza. Du côté israélien, un soldat et sept civils ont été tués, un bilan qui incluait le jeune Ido.