La mort d’un enfant en Floride met l’accent sur le danger des voitures chaudes

15 juillet 2022 – La mort d’un garçon de 3 ans, retrouvé inconscient après avoir été laissé dans une voiture chaude, souligne le danger de laisser un enfant seul dans un véhicule alors que les températures augmentent.

L’enfant a été retrouvé lundi à l’extérieur du Lubavitch Educational Center à Miami Gardens, en Floride, une école où travaillent ses deux parents. Il a été déclaré mort à son arrivée à l’hôpital. Le médecin légiste du comté de Miami-Dade a confirmé que la cause du décès était une hyperthermie, ou une température anormalement élevée, et a qualifié le décès d’accident, selon le Héraut de Miami. Au moment de la mort de l’enfant, les températures dans le sud de la Floride avaient grimpé à 93 F avec un indice de chaleur de 103, selon le rapport.

“C’était au moins le 11e enfant à mourir cette année dans une voiture brûlante”, a déclaré Amber Rollins, directrice de Kids and Car Safety, un groupe à but non lucratif qui vise à protéger les enfants et les animaux domestiques dans et autour des voitures. “Ce sont des tragédies prévisibles et évitables.”

Aucune accusation n’a été déposée alors que l’enquête se poursuit.