La mort d’un détenu de la prison du comté de Will fait toujours l’objet d’une enquête – Shaw Local

Un détenu de 78 ans de Crest Hill est décédé vendredi soir à la prison du comté de Will.

Une autopsie réalisée samedi a indiqué que l’homme était décédé d’une urgence médicale, a indiqué le bureau du shérif du comté de Will dans un communiqué. Cependant, la manière définitive de la mort ne sera pas déterminée tant que les résultats des tests supplémentaires et des résultats de toxicologie ne seront pas terminés dans six à huit semaines, a déclaré le bureau du shérif.

L’identité du détenu est retenue jusqu’à ce que la famille soit informée, a indiqué le bureau du shérif. Le détenu était incarcéré à la prison depuis début juillet, selon le bureau du shérif.

Vers 23 h 44 vendredi, les adjoints du shérif ont répondu à la prison pour escorter un détenu vers un hôpital local après que le personnel de l’unité médicale de la prison l’ait trouvé inconscient, a indiqué le bureau du shérif.

Le personnel du bureau du shérif a pris des mesures de sauvetage jusqu’à ce que les services médicaux d’urgence de Joliet arrivent et prennent le relais. Le détenu a continué à ne montrer aucun signe de vie et est décédé sur les lieux, a indiqué le bureau du shérif.

Le groupe de travail sur les crimes majeurs Will / Grundy enquête sur la mort.

L’enquête est en cours et menée en coopération avec le bureau du shérif, le bureau du coroner du comté de Will, le bureau du procureur du comté de Will et “divers autres organismes locaux chargés de l’application des lois”, selon le bureau du shérif.