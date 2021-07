La mort d’un critique met l’accent sur l’autoritarisme de l’Autorité palestinienne

RAMALLAH, Cisjordanie — Des centaines de Palestiniens se sont massés sur la place de la Tour de l’Horloge au centre de Ramallah une nuit de la fin juin pour protester contre la brutalité de l’Autorité palestinienne après la mort d’un militant anti-corruption sous sa garde. Le militant, Nizar Banat, a été arrêté lors d’une vague d’arrestations et, selon sa famille, des agents de sécurité palestiniens l’avaient battu à mort. La manifestation était pacifique jusqu’à ce qu’un groupe de cadres pro-gouvernementaux du parti au pouvoir Fatah s’y attaque. Des journalistes du New York Times les ont vus charger des manifestants, y compris des jeunes femmes et des garçons, leur jeter des pierres, les battre avec des matraques, des mâts de drapeau et des poings, et arracher les téléphones portables de personnes soupçonnées d’avoir documenté les événements.

Les troubles autour de M. Banat, dont la mort aux mains de responsables palestiniens a été comparée au meurtre du dissident saoudien Jamal Khashoggi, ont attiré une nouvelle attention sur ce que les critiques décrivent comme le régime de plus en plus autocratique de Mahmoud Abbas, le président octogénaire de l’autorité, et sa répression toujours plus flagrante de tout semblant de processus démocratique, de liberté d’expression, d’indépendance judiciaire et d’organisations non gouvernementales.

« Ils ne le cachent plus », a déclaré Wissam Husseini, 29 ans, un professeur palestinien de yoga et de méditation qui a déclaré avoir été battu et aspergé de poivre. « C’est une deuxième occupation en fait, pas vraiment un gouvernement. » M. Husseini, comme beaucoup, était convaincu que les assaillants étaient des agents de sécurité palestiniens en civil. Il a décrit l’Autorité palestinienne comme un « groupe dictatorial » corrompu. Les manifestations, qui se sont étendues aux villes de Cisjordanie, dont Bethléem et Hébron, arrivent à un moment dangereux pour M. Abbas. Sa popularité déjà en baisse a chuté depuis avril, date à laquelle il a annulé ce qui aurait été les premières élections législatives et présidentielles dans les territoires occupés depuis plus de 15 ans.

Il a pris un autre coup en mai lorsque le principal rival de l’Autorité palestinienne, le Hamas, le groupe militant islamique qui contrôle Gaza, a lancé des roquettes contre Israël, se présentant comme le défenseur de Jérusalem et affirmant son leadership de la cause palestinienne. La guerre qui a suivi a été suivie par l’arrestation de dizaines de détracteurs de l’autorité à travers la Cisjordanie. Lors d’une manifestation récente, des manifestants ont marché vers le siège de M. Abbas à Ramallah en scandant « Le peuple veut la chute du régime », le refrain qui a aidé à renverser les dictateurs lors du Printemps arabe. Lorsque M. Abbas se sent menacé, sa « tolérance à l’égard de la dissidence devient de moins en moins », a déclaré Khalil Shikaki, directeur du Centre palestinien de recherche politique et d’enquête, une organisation de sondage à Ramallah. « Nous ne sommes pas encore la Syrie de Hafez al-Assad ou l’Irak de Saddam Hussein », a-t-il déclaré, faisant référence aux dictatures notoires. « Mais de la séparation des pouvoirs à la liberté d’expression à une société pluraliste, tout cela a été attaqué. »