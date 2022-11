La mort d’un colonel russe dans une prestigieuse académie militaire entourée de mystère

Un officier supérieur de l’armée russe serait mort après avoir été abattu de cinq balles dans son bureau d’une prestigieuse académie militaire.

Des informations en Russie affirment que le colonel Vadim Boyko, 44 ​​ans, est entré dans son bureau à l’école navale supérieure du Pacifique de Makarov mercredi matin, après quoi un officier de service a entendu cinq coups de feu et a couru pour trouver le colonel mort. Les autorités ont trouvé un pistolet Makarov et des étuis à balles à côté de son corps, selon le média russe Pravda.

Certains points de vente se sont demandé si le colonel s’était suicidé, mais l’absence de note de suicide et la présence de plusieurs coups de feu – et la plupart d’entre eux dans sa poitrine – ont suggéré que c’était peu probable. Les enquêteurs criminels continuent de travailler pour déterminer ce qui s’est passé.

Boyko a été impliqué dans l’effort de mobilisation du président russe Vladimir Poutine pour recruter et renforcer les forces militaires, et sa mort aura un effet “démoralisant” sur le moral des troupes, selon l’experte russe Rebekah Koffler.

“Qu’il s’agisse d’un suicide ou d’un assassinat, la mort du colonel Boyko est presque certainement extrêmement démoralisante pour l’armée russe, en particulier pour ses troupes sur le terrain”, a déclaré Koffler, un ancien officier de la US Defense Intelligence Agency d’origine russe et auteur de “ Le manuel de Poutine “, a déclaré Fox News Digital.

“Tout officier militaire russe en service est maintenant dans une position intenable parce qu’il sait que tôt ou tard il sera déployé sur le théâtre, ce qui est à peu près une condamnation à mort, avec la façon dont cette guerre se déroule, et c’est une dure vérité à accepter pour les soldats et leurs familles », a déclaré Koffler. “C’est pourquoi des dizaines d’hommes russes en âge de servir fuient le pays et certains se sont probablement même blessés, afin d’éviter la mobilisation.”

“De retour en URSS, des jeunes hommes allaient jusqu’à se faire une commotion cérébrale pour éviter de servir dans l’armée, ce qui était obligatoire”, a-t-elle poursuivi. “C’était aussi un hic – vous deviez soit aller vous battre en Afghanistan et soit subir un bizutage brutal, ce qui est très courant dans l’armée soviétique et maintenant russe. Très peu de choses ont changé à cet égard, depuis l’effondrement du Union soviétique.”

Suite à une contre-offensive réussie de l’Ukraine, Poutine a annoncé une mobilisation partielle des forces armées, ce qui lui a permis de commencer à recruter des hommes russes pour servir dans l’armée de plus en plus réduite.

Poutine a affirmé que la conscription est “pleinement adaptée aux menaces auxquelles nous sommes confrontés, à savoir pour protéger notre patrie, sa souveraineté et son intégrité territoriale, pour assurer la sécurité de notre peuple et des peuples dans les territoires libérés”, mais l’effort s’est avéré extrêmement impopulaire.

Les pays voisins ont connu une augmentation de la migration alors que les hommes russes ont fui le pays afin d’éviter la conscription et les combats en Ukraine.

Un autre officier, le lieutenant-colonel Roman Malyk, 49 ans, a été retrouvé mort sur une clôture dans la même région le mois dernier, selon le Daily Mail. Malyk était responsable de l’enrôlement pour l’effort de mobilisation.

Les enquêteurs ont jugé sa mort comme un suicide probable, bien que ses amis et sa famille aient contesté cette conclusion.