La mort d’un adolescent suscite une vague d’inquiétude concernant le défi des chips épicées alors que les ventes sont interrompues – Twin Cities

Par STEVE LeBLANC et MICHAEL CASEY (Associated Press)

WORCESTER, Massachusetts (AP) — La mort d’un adolescent du Massachusetts après que sa famille a déclaré qu’il avait mangé une tortilla chips extrêmement épicée a suscité une vague d’inquiétude concernant le défi des médias sociaux et a incité les détaillants à retirer le produit de leurs étagères chez le fabricant. demande.

La famille de Harris Wolobah a organisé une veillée vendredi, une semaine après sa mort le 1er septembre, pour se souvenir de l’élève de 10e passionné de basket-ball en attendant les résultats d’une autopsie pour déterminer ce qui l’a tué.

La famille de Wolobah a imputé la mort de l’adolescent au One Chip Challenge.

Le défi appelle les participants à manger une chips éponyme, puis à voir combien de temps ils peuvent tenir sans consommer d’autres aliments ni eau. La famille a refusé les demandes d’entretien.

La police a déclaré avoir été appelée au domicile le 1er septembre et avoir trouvé Wolobah « inconscient et incapable de respirer ». Il a été transporté à l’hôpital, où son décès a été constaté.

Le bureau du médecin légiste de l’État a déclaré qu’il faudrait probablement des semaines avant que la cause du décès de Wolobah ne soit déterminée. Mais le fabricant de la puce, Paqui, a demandé aux détaillants de cesser de vendre le produit.

Les gens ont parlé de leurs propres expériences avec la puce, qui coûte environ 10 $ et est emballée individuellement dans du papier d’aluminium dans une boîte en forme de cercueil qui avertit, entre autres, qu’elle est conçue pour le « plaisir vengeur de la chaleur et de la douleur intenses ». « , est destiné aux adultes et doit être tenu hors de portée des enfants.

Malgré l’avertissement, les enfants n’ont eu aucun problème à acheter les chips.

Une fillette de Floride âgée de 10 ans a été suspendue cette semaine pour en avoir amené une à l’école, a déclaré son père, D’Anton Patrick, à la chaîne de télévision WPTV de West Palm Beach. Six enfants de l’école primaire de Forest Park ont ​​eu besoin de soins médicaux après avoir été en contact avec la puce mercredi, selon la lettre de suspension envoyée aux parents de la jeune fille.

Patrick a déclaré que son fils de 12 ans avait acheté la puce chez Walgreens mardi, mais que la mère du garçon l’avait obligé à la jeter. Il a ajouté que sa fille l’avait récupéré dans les ordures et l’avait apporté à l’école.

« La boîte dit de ne pas laisser les enfants entre les mains. Il est écrit que c’est réservé à la consommation des adultes. Pourquoi le vendez-vous à un enfant de 12 ans ? » dit Patrick.

Des rapports ont été rapportés dans tout le pays selon lesquels des adolescents sont tombés malades après avoir participé au défi, notamment trois étudiants d’un lycée californien qui ont été envoyés à l’hôpital. Les ambulanciers paramédicaux ont été appelés dans une école du Minnesota l’année dernière lorsque sept étudiants sont tombés malades après avoir participé au défi.

Les amis de Wolobah ont déclaré avoir entendu parler du défi des puces sur les réseaux sociaux et sa mort les a convaincus qu’il est plus dangereux qu’ils ne le croyaient auparavant.

« Je me sens mal que sa vie ait pris fin à cause d’un défi sur les réseaux sociaux », a déclaré Marcus Kaba, 15 ans, qui se souvient avoir joué au basket avec Harris.

David Adjer, un autre adolescent présent à la veillée qui est allé à l’école avec Harris, a déclaré qu’il avait entendu dire que Wolobah était tombé malade à cause de la puce, mais qu’il avait eu du mal à croire qu’il était mort.

« Les gens me disaient que Harris était décédé. J’étais juste en colère », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas que nous devrions plus avoir cette puce. Si quelqu’un meurt à cause de cette puce, vous devriez la retirer… Ils devraient retirer la puce des étagères parce que nous n’avons plus besoin d’accidents comme celui-ci.»

Les adultes ont également testé leur tolérance aux épices.

Joaquin Diaz, un ouvrier du bâtiment de 31 ans originaire du Bronx, à New York, a déclaré avoir essayé la puce il y a quelques semaines après avoir découvert des vidéos sur les réseaux sociaux décrivant ce défi. Il a dit qu’il aimait la nourriture épicée et qu’il voulait voir comment il se situerait.

Diaz a déclaré vendredi par téléphone à l’Associated Press que la puce était très chaude, mais il ne s’attendait pas aux crampes d’estomac et à la diarrhée qui ont suivi et qui l’ont amené à s’absenter du travail le lendemain.

«Ça fait mal, je ne vais pas mentir. En fait, j’étais un peu nerveux », a-t-il déclaré. Malgré ses problèmes d’estomac, Diaz a déclaré qu’il avait prévu de réessayer la puce avec des amis. Mais il a décidé de ne pas le faire après avoir appris la mort de Wolobah.

Roger Trier, un créateur de contenu et graphiste de 56 ans originaire de Palatine, dans l’Illinois, a publié ce mois-ci une vidéo sur TikTok et YouTube de lui-même en train de relever un défi de 100 jetons.

Il a déclaré à l’AP qu’il s’était entraîné pendant plus de 20 ans pour développer sa tolérance aux épices.

« La plupart des gens que vous voyez sur les réseaux sociaux – avec des difficultés – ne comprennent pas les conséquences », a-t-il déclaré.

Trier a déclaré qu’il pensait que les personnes de moins de 18 ans ne devraient pas être autorisées à relever des défis épicés sans la surveillance d’un adulte, car elles pourraient ne pas savoir comment gérer les réactions intenses que la nourriture peut provoquer ou la pression des pairs qui peuvent les pousser à prendre des risques. je ne comprends pas.

Même si la puce pouvait encore être achetée dans certains magasins jeudi, elle avait disparu vendredi des rayons des grands détaillants, dont 7-Eleven et Walgreens. Amazon a interrompu ses ventes et informait les clients qui ont récemment acheté le produit que Paqui le supprimait. Et eBay a déclaré qu’il bloquait les annonces One Chip Challenge.

Les ventes de la puce semblent largement motivées par les personnes publiant des vidéos sur les réseaux sociaux d’eux-mêmes ou de leurs amis relevant le défi. Ils montrent des gens, y compris des enfants, déballant l’emballage, mangeant les chips puis réagissant à la chaleur. Certaines vidéos montrent des gens ayant des haut-le-cœur, toussant et mendiant de l’eau.

Ni Meta, propriétaire d’Instagram et Facebook, ni Google, propriétaire de YouTube, ni TikTok n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires de vendredi pour savoir s’ils prenaient des mesures.

Paqui, une filiale de The Hershey Company basée au Texas, a déclaré jeudi dans un communiqué publié sur son site Internet qu’elle était « profondément attristée par la mort » de Wolobah.

« Nous avons constaté une augmentation du nombre d’adolescents et d’autres personnes qui ne tiennent pas compte de ces avertissements », a déclaré la société. « En conséquence, même si le produit continue de respecter les normes de sécurité alimentaire, par prudence, nous travaillons activement avec les détaillants pour retirer le produit des étagères. »

Lors de la veillée vendredi, une foule d’environ 100 personnes, dont de nombreux amis et coéquipiers de Wolobah, se sont rendues dans un parc de Worcester, en bas de la colline de chez lui. Ils ont allumé des bougies, échangé des histoires et mangé de la pizza. D’immenses photos de l’adolescent aux cheveux dreadlocks étaient accrochées à une statue, entourées de son nom en lettres dorées et de ballons bleus et blancs. De minuscules ballons de basket ont été distribués.

Le moment le plus poignant est survenu lorsque la mère de Wolobah, Lois, s’est approchée de la photo de son fils, la regardant fixement, l’appelant plusieurs fois par son nom et sanglotant. Elle a failli s’effondrer à un moment donné et a dû être soutenue par d’autres membres de la famille pendant qu’un proche s’adressait à la foule.

« Je regarde autour de moi et je vois un lien communautaire à la lueur des bougies, par l’amour et par le souvenir de notre frère, de notre fils, de notre neveu Harris », a déclaré sa cousine Valérie Richardson. « Harris avait ce don de rassembler les gens. Je ne peux pas penser à une meilleure façon de lui rendre hommage que ce que nous faisons ici et maintenant. »

Les autorités du Massachusetts ont publié un avertissement aux parents concernant ce défi. Et les médecins ont prévenu que manger des aliments aussi épicés pouvait avoir des conséquences inattendues.

« Vous pouvez avoir des symptômes très légers comme des brûlures ou des picotements dans les lèvres dans la bouche, mais vous pouvez également avoir des symptômes plus graves », comme des douleurs abdominales importantes ou des nausées et des vomissements, a déclaré le Dr Lauren Rice, chef du service de médecine d’urgence pédiatrique à Tufts. Centre médical de Boston.

Le Dr Peter Chai, professeur agrégé de médecine d’urgence et de toxicologie médicale au Brigham and Women’s Hospital de Boston, a déclaré que les puces peuvent être dangereuses dans certaines circonstances.

« Il est possible que manger ces chips à forte concentration de capsaïcine puisse entraîner la mort », a déclaré Chai, faisant référence au composant des piments qui leur donne leur piquant. « Cela dépend vraiment de la quantité de capsaïcine à laquelle un individu est exposé. À fortes doses, il peut entraîner une dysrythmie mortelle ou des lésions cardiaques irréversibles.

Les journalistes d’Associated Press Rodrique Ngowe, Haleluya Hadero à Jersey City, New Jersey, Dee-Ann Durbin à Detroit et Trisha Ahmed à Minneapolis ont contribué à ce rapport.